SchrÃ©der et Sunna Design : partenariat stratÃ©gique visant Ã  fournir un Ã©clairage solaire respectueux de lâ€™environnement

Schréder et Sunna Design, deux leaders industriels, unissent leurs forces pour codévelopper de nouvelles solutions d’éclairage solaire et connecté afin d’accélérer l’adoption des énergies renouvelables et créer des espaces nocturnes sûrs pour les communautés du monde entier*.

Face à la crise énergétique et environnementale, Schréder, fournisseur indépendant de solutions d’éclairage extérieur, et Sunna Design, le spécialiste de l’éclairage solaire et de la gestion de l’énergie, s’associent afin de tirer parti des avantages de l’éclairage solaire. Grâce à ce partenariat, Schréder proposera une gamme complète de solutions d’éclairage solaire à ses clients, avec une gamme de luminaires alimentés par les solutions de Sunna Design. L’expertise de Schréder pour révéler le plein potentiel de la lumière associée à l’innovation et au savoir-faire de Sunna Design dans la gestion de l’énergie solaire permettra d’apporter une contribution significative aux efforts mondiaux en faveur du développement durable. « Schréder est convaincue que l’éclairage peut offrir de nouvelles opportunités aux personnes, influer sur leur vie, soutenir les collectivités et transformer les espaces, les villes et la planète. Nous nous réjouissons de fournir ces solutions d’éclairage durables qui profiteront aux collectivités à travers le monde grâce à notre partenariat avec Sunna Design », explique Werner De Wolf, PDG du groupe Schréder.

« Eclairer et de connecter le monde durablement…avec l’énergie solaire »

Les partenaires ambitionnent de fournir des solutions d’éclairage économiques et durables pour créer des espaces nocturnes sûrs et confortables pour tous les citoyens, même si le réseau électrique n’est pas disponible. Ces solutions d’éclairage alimentées par l’énergie solaire rendront les collectivités et entreprises moins vulnérables aux fluctuations des prix des énergies et aux coupures du réseau, tout en allégeant la pression sur la demande d’énergie. Avec de faibles coûts d’installation et d’exploitation et une empreinte carbone sensiblement réduite, ces solutions d’éclairage offriront aux collectivités une alternative pratique et écologique à l’éclairage conventionnel. En combinaison avec des capteurs de présence, ces solutions participeront à une consommation d’énergie encore plus responsable et durable. « Sunna Design est ravie de collaborer avec un leader du secteur comme Schréder et de l’aider à convertir ses luminaires en solutions d’éclairage solaire. La gamme de produits unique, la vaste clientèle et l’équipe de vente chevronnée de Schréder sont des atouts majeurs. Nous sommes convaincus que ce partenariat sera un levier essentiel pour amplifier notre mission qui est d’éclairer et de connecter le monde durablement, en nous rapprochant de nombreux clients et collectivités. Il démontre également la capacité d’innovation de Sunna Design, non seulement à travers l’utilisation des technologies et solutions les plus avancées, mais aussi dans son mode de partenariat et de commercialisation », déclare Ignace de Prest, Président du Directoire de Sunna Design.

* Ce partenariat s’étend à tous les marchés, excepté l’Amérique du Nord.