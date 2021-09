Le premier Renewable Hydrogen Summit aura lieu en ligne le 29 septembre prochain

Avec son paquet « Fit for 55 », la Commission européenne a placé la montée en puissance rapide de l’hydrogène renouvelable au cœur de la stratégie du Continent vers la neutralité climatique. Mais que faudra-t-il pour concrétiser les ambitions de la Commission européenne ?

L’industrie et les chefs d’entreprise européens ouvrent la voie en exploitant les vastes ressources éoliennes et solaires de l’UE et en tirant parti des technologies de pointe pour s’attaquer de front à la décarbonisation des secteurs difficiles à réduire.

Le premier Sommet sur l’hydrogène renouvelable réunira les principaux décideurs politiques et PDG de l’UE des grandes entreprises d’énergie renouvelable, des consommateurs d’énergie industriels et des start-ups d’hydrogène pour discuter comment faire de l’urope le leader mondial de l’hydrogène renouvelable.

Ce sommet virtuel du 29 septembre prochain sera un aperçu exclusif de qui construit le paysage énergétique de demain et de ce qu’il faudra pour atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Europe.

eu-ems.com/register.asp?event_id=4623