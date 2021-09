Alimentation par batterie : une feuille de route technique pour la prochaine gÃ©nÃ©ration batteries au plomb avancÃ©es

Alors que les Etats-Unis se dirigent vers la Clean Energy Week – une célébration de l’innovation en matière d’énergie propre – le Consortium for Battery Innovation (CBI) a lancé sa dernière feuille de route technique dédiée à la fourniture de batteries de hautes performances pour soutenir les objectifs de la nation pour un avenir sans carbone.

Combinant les dernières analyses de marché avec une vision scientifique expliquant comment les batteries peuvent améliorer les performances pour offrir un avenir propre et durable, CBI – l’organisation internationale de recherche sur les batteries – a dévoilé de nouveaux plans de recherche pour les batteries plomb avancées. La demande continue de monter en flèche pour le stockage d’énergie par batterie aux États-Unis alors que le changement s’accélère sur les véhicules avec des niveaux d’électrification toujours plus élevés et que les réseaux énergétiques améliorent leur résilience et flexibilité.

« C’est l’âge de la batterie »

Wood Mackenzie a prévu des déploiements de stockage de batteries d’une valeur de 5 milliards de dollars américains pour 2021 aux États-Unis. Des secteurs tels que les télécoms avec notamment le passage aux réseaux 5G et les centres de données aux besoins prégnants d’une alimentation fiable disposent également de batteries comme élément central du maintien des communications. Dr Christian Rosenkranz, Président du CBI et Vice-président Industrie et Gouvernement Relations EMEA chez Clarios, a déclaré : « Nous menons des collaborations de recherche avec les gouvernements, les universités, les utilisateurs finaux et les fabricants de batteries au plomb pour s’assurer d’exploiter au mieux le potentiel d’innovation de la technologie. C’est l’âge de la batterie, et notre feuille de route nous aide à fournir des batteries au plomb de nouvelle génération pour relever les défis de faire d’un avenir propre une réalité.

490 000 MWh d’ici 2030 : de la mobilité au stockage d’énergie renouvelable

Le directeur du CBI, le Dr Alistair Davidson, a ajouté : « Les analystes prédisent une énorme augmentation de la demande de batteries au plomb, estimée à environ 490 000 MWh d’ici 2030. Notre feuille de route technique définit une voie claire pour atteindre des performances améliorées et des batteries au plomb avancées résilientes grâce à nos nouvelles recherches. La feuille de route met en évidence l’énorme potentiel d’augmentation des performances des batteries au plomb et fixe des objectifs dans chaque domaine d’application, de la mobilité au stockage d’énergie renouvelable – à augmenter la durée de vie et l’efficacité des batteries dans chaque secteur. De plus, la circularité, la sécurité et la fiabilité supérieures des batteries au plomb ajoutent plus de crédibilité à la poussée nationale pour être un centre pour la batterie durable.