EntrÃ©e de SiklaÃ©, au capital dâ€™Eneralys, acteur de lâ€™hydrogÃ¨ne renouvelable Ã  destination de la mobilitÃ©

Eneralys annonce une prise de participation minoritaire de Siklaé, acteur engagé du développement durable.

Siklaé est une société d’investissement crée par Pascal Marguet, fondateur et ancien Président d’Apex Energies. Avec sa prise de participation dans Eneralys, Siklaé réalise son premier investissement dans l’hydrogène vert.

Une première station hydrogène vert mi-2025 en Haute-Savoie

Lancé en février 2021 par ses deux fondateurs, Franck Berger et Nicolas Mizzi, Eneralys est devenu un acteur de référence en France de l’hydrogène renouvelable à destination de la mobilité avec son modèle de site semi-centralisé. Eneralys via ses filiales est présente en région Centre-Val de Loire avec EcoH2 CVL2 (Salbris – Loir et Cher), en région Occitanie avec EcoH2 (Liouc- Gard), EcoH2 Breizh1 (Châteaulin – Finistère). Eneralys est par ailleurs l’assistance à maîtrise d’ouvrage du projet Arv’hy en Haute-Savoie pour le déploiement d’une première station hydrogène vert mi-2025 et d’une production en 2026. « L’expérience de Pascal dans le développement et la transition énergétique ainsi que son soutien sont des atouts pour qu’Eneralys devienne un producteur d’hydrogène renouvelable de référence au service de la mobilité décarbonée dans les territoires », explique Franck Berger, Président d’Eneralys.

Accélérer le développement

Avec cette levée de fonds, Eneralys poursuit son plan d’investissement notamment sur le projet du Centre-Val de Loire pour y développer un écosystème d’usages mobilités propices à l’accélération et la mise en service d’un premier site de production d’H2 renouvelable d’ici 2027. « Je suis ravi de soutenir Eneralys dans son développement et ses projets innovants pour l’environnement. L’hydrogène, un secteur clé pour la mobilité décarbonée, représente une opportunité stratégique pour Siklaé » confie Pascal Marguet, Président de Siklaé. Siklaé a pour volonté d’investir dans les projets, les startups et les entreprises qui participent activement à la transition énergétique et écologique. Acteur engagé du développement durable, Siklaé souhaite par son expertise et ses investissements soutenir l’innovation et l’entreprenariat écoresponsables afin de favoriser l’émergence d’une société écologiquement plus vertueuse.

Finergreen, cabinet de conseil M&A spécialisé dans la transition énergétique a accompagné Eneralys dans cette première levée de fond.