Le premier parc photovoltaÃ¯que linÃ©aire sur vÃ©loroute sort de terre le long du RhÃ´ne en courant continu Ã  haute tension

C’est une première en France : sur près d’un kilomètre, un parc photovoltaïque longiligne composé de six structures en ombrières va être testé sur la ViaRhôna, véloroute emblématique de la vallée du Rhône. CNR (Compagnie Nationale du Rhône) a débuté la construction de ce parc expérimental sur la commune de Caderousse (Vaucluse), avec une mise en service prévue en septembre. L’installation repose sur une architecture électrique novatrice en courant continu à haute tension. Un véritable saut technologique pour accompagner l’essor du photovoltaïque linéaire le long des routes, des véloroutes, des berges ou des voies ferrées sur plusieurs dizaines de kilomètres !

En France, un gisement photovoltaïque d’environ 35 gigawatts-crète (GWc) a été estimé par CNR sur des terrains anthropisés le long des canaux, des berges, des routes et véloroutes. L’exploitation de ce gisement contribuerait à l’atteinte des objectifs de développement de l’énergie solaire fixés entre 54 et 60 GWc d’ici 2030 par la 3ème programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), et ce, sans impacter les milieux naturels. En effet, le photovoltaïque linéaire présente l’avantage de s’insérer sur des surfaces déjà artificialisées, et de préserver leur fonction première tout en renforçant le mix de production électrique.

Un test grandeur nature

Mais son essor se heurte aujourd’hui à un frein technique : faire transiter l’énergie produite sur des dizaines de kilomètres en limitant les pertes électriques. Pour relever ce défi des longues distances, le projet dénommé « OPHELIA » rassemble quatre industriels et un centre de recherche français : CNR, Nexans, Schneider Electric, SNCF et SuperGrid Institute. Ensemble, ils ont mis au point une architecture électrique novatrice permettant d’acheminer un maximum d’électricité avec un minimum de pertes, en remplaçant le transport en courant alternatif par du courant continu à haute tension.

Une puissance de 1 MWc

Cette technologie sera testée pour la première fois en conditions réelles sur le parc photovoltaïque pilote, actuellement en construction à Caderousse. Dénommé « ViaSolaire du Colombier », il sera installé au-dessus de la ViaRhôna, sur 900 mètres environ. Les travaux de génie civil, l’installation des structures du parc et la pose des ombrières solaires d’une puissance de 1 MWc se succèderont jusqu’à la fin du premier trimestre 2025. Le parc devrait être mis en service en septembre, avec un dispositif d’instrumentation permettant de piloter finement l’expérimentation jusqu’en 2028.

Encadré

Informations et chiffres clés