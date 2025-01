Ã‰nergies de Loire, spÃ©cialiste du photovoltaÃ¯que, lÃ¨ve 15 millions dâ€™euros auprÃ¨s dâ€™Isalt pour financer sa croissance

Énergies de Loire (EDL) vient de réaliser une levée de fonds de 15 millions d’euros auprès du FST – Fond Stratégique des Transitions, opéré par Isalt. Cette opération va permettre au Groupe EDL d’accélérer son développement et la transition énergétique de ses clients agriculteurs, industriels et collectivités dans les régions Pays de la Loire et Bretagne.

Créée à Candé (49) en 2018 par Grégoire Papion et David Leroueil et rejointe en 2023 par Aurélien Goyeau, Énergies de Loire est un acteur de référence dans le développement, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques de moyenne puissance dans les régions Pays de la Loire et Bretagne. L’offre commerciale duale d’Énergies de Loire – constructeur pour le compte de tiers ou tiers investisseur – lui permet d’adresser tous les besoins d’agriculteurs, industriels et collectivités souhaitant bénéficier d’une énergie solaire compétitive, pour des projets de plus de 100 kWc à quelques MWc.

« Devenir le leader régional du photovoltaïque territorial en Bretagne et Pays de la Loire »

Cette opération de levée de fonds va permettre à Energies de Loire d’accélérer sa croissance pour une capacité installée cible de 800 MW à horizon 2030, dont la moitié en tant que producteur indépendant (IPP). L’innovation sera également au coeur de cette dynamique, avec le lancement de nouvelles offres telles que le stockage, les infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) et des solutions d’agrivoltaïsme à taille humaine adaptées, là encore, aux besoins des territoires. « Cette première ouverture de capital marque une étape majeure dans l’histoire d’Énergie de Loire. Elle nous conforte dans nos choix stratégiques et nous offre les moyens et l’environnement nécessaires pour atteindre nos objectifs ambitieux d’ici 2030 : devenir le leader régional du photovoltaïque territorial en Bretagne et Pays de la Loire. Nous tenions à accueillir un partenaire qui partage non seulement notre passion pour le secteur de l’énergie, mais aussi nos valeurs et notre vision de l’entrepreneuriat. ISALT répondait à tous ces critères c’est pourquoi nous sommes ravis de les accueillir dans la famille Énergies de Loire. Nous sommes impatients de relever le défi de la transition vers l’électrique avec nos équipes, nos partenaires, nos clients et notre nouvel associé, Isalt. » confient à l’unisson Grégoire Papion, David Leroueil et Aurélien Goyeau, co-actionnaires d’Energies de Loire.

600 centrales installées pour une puissance de 100MWc

Grâce à sa chaîne de valeur totalement intégrée, Énergies de Loire s’adapte à tous les supports (toitures, ombrières de parking, centrales au sol) de même qu’elle propose de nombreux services connexes : maintenance et supervision, nettoyage de panneaux solaires, gestion de l’autoconsommation collective. Avec 600 centrales installées pour une puissance de 100MWc, Energie de Loire dispose d’un savoir-faire et d’une expérience éprouvés. Organisé autour de ses deux agences de Candé (49) et La Baule (44), Energies de Loire se positionne comme acteur clé du solaire territorial : par le biais de nombreux partenariats avec des acteurs régionaux, 80 % des investissements d’Énergies de Loire bénéficient in fine à des PME et collectivités locales, créant un véritable cercle vertueux pour les territoires, tant économique qu’énergétique. « Nous avons été convaincus par la trajectoire de croissance remarquable d’Energies de Loire au cours des dernières années et par la vision claire et audacieuse des fondateurs dans un marché en pleine accélération. Ce partenariat illustre l’engagement du Fonds Stratégique des Transitions à soutenir des entreprises locales innovantes et à contribuer activement à la transition énergétique. L’investissement du Fonds Stratégique des Transitions constitue une étape décisive pour l’entreprise, ouvrant la voie à une nouvelle phase d’expansion dans les années à venir grâce à l’appui financier et l’accompagnement d’Isalt » conclut Laurent Piccoli, Directeur Associé d’Isalt.