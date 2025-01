Pierre Marouby nommÃ© directeur gÃ©nÃ©ral de GreenYellow Italy

GreenYellow annonce la nomination de Pierre Marouby au poste de Directeur Général de l’Italie, marquant une étape clé dans sa stratégie de croissance sur le marché italien. Fort d’une expérience solide dans le secteur de l’énergie, Pierre Marouby aura pour mission de positionner GreenYellow comme un leader de la décarbonation pour les entreprises tertiaires et industrielles (C&I). GreenYellow Italy, déjà actif sur le marché avec 10 MWpc de capacités photovoltaïques opérationnelles et en signature, prévoit une expansion ambitieuse. D’ici 2027, GreenYellow Italy prévoit ainsi d’investir plus de 100 millions d’euros pour renforcer son expansion solaire et diversifier son offre à travers sa plateforme de décarbonation avec des projets ‘Energy as a Service’ (EaaS), ainsi que des offres de stockage d’énergie ‘Battery as a Service’ (BaaS).



Pierre Marouby était dernièrement Directeur Général régional de GreenYellow Austral où il a significativement augmenté le niveau d’activité à travers une croissance organique forte et plusieurs transactions de M&A réussies. Avant cette expérience Pierre a occupé le poste de Directeur de la Coordination Internationale où il a pu piloter des projets transformants et globaux. Il a rejoint GreenYellow après 10 ans passés chez Total Energies, où il a occupé plusieurs postes stratégiques et de développement à travers le monde. « Je suis honoré de rejoindre GreenYellow Italy à ce moment décisif. Nous avons une opportunité unique de transformer le paysage énergétique italien grâce à des solutions durables et innovantes. Je suis enthousiaste de travailler avec notre équipe locale et nos partenaires pour réaliser nos ambitions communes » souligne Pierre Marouby.