Le premier Ã©vÃ©nement dÃ©diÃ© Ã  la RSE dans les Ã©nergies renouvelables Ã  Marseille le 14 mars prochain

De plus en plus d’acteurs du monde des énergies renouvelables prennent conscience que développer et produire des énergies renouvelables n’est plus suffisant, et qu’il faut aller au-delà d’une logique purement économique. Pour cette raison, La Plateforme Verte , Greensolver et Gaïana ont décidé de lancer la première édition d’un événement rassemblant l’ensemble des acteurs des énergies renouvelables autour du sujet de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). La première édition se déroulera au Palais du Pharo de Marseille le 14 mars prochain à partir de 14h00.

Au programme. Après le discours d’ouverture de Philippe Zaouati, CEO de Mirova trois tables rondes se succéderont sur les thématiques : « Société à mission & énergies renouvelables », « CPPA & RSE » et pour conclure « Les critères ESG dans la finance ». Une demi-journée pour prendre conscience que l’impact à prendre en considération dans l’entreprise n’est plus uniquement financier mais également environnemental et sociétal. Si nous souhaitons répondre à l’urgence du dérèglement climatique et ses conséquences sur les populations, il est nécessaire d’élargir notre vision de l’entreprise et de reconstruire des modèles plus vertueux.

my.weezevent.com/le-premier-evenement-dedie-a-la-rse-dans-les-enr