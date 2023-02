ESMC nomme Jens Holm comme directeur de la politique de développement durable

Jens Holm, ancien député suédois, rejoint l’équipe de direction de l’ESMC (Conseil Industriel de l’Industrie Solaire) en tant que directeur de la politique de développement durable. Portrait !

Jens Holm a 15 ans d’expérience en tant que politicien à plein temps, dont trois ans au Parlement européen et 12 ans au Parlement suédois. Jens Holm a travaillé sur les politiques climatiques suédoises et internationales, les énergies renouvelables, les transports durables et les régimes alimentaires à base de plantes. Entre autres choses, en tant qu’homme politique, il a travaillé sur des dossiers tels que l’EU ETS (Système d’échange de quotas d’émission), la directive sur les énergies renouvelables (RED), EcoDesign, le règlement sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH), le cadre de politique climatique suédois et la première loi suédoise sur le climat (2018). Jens Holm est également un conférencier bien connu en matière de climat et de durabilité et auteur de plusieurs livres. Il est titulaire d’une maîtrise en sociologie de l’université d’Uppsala.

Favorise les produits à faible empreinte carbone

“Je suis ravi et prêt à travailler pour un soutien renforcé aux aspects de durabilité de la partie en amont de l’industrie photovoltaïque en Europe. Les politiques environnementales ont été au cœur de ma carrière, et c’est formidable de consacrer mes efforts à l’industrie photovoltaïque, en particulier en raison de son importance stratégique pour la transformation incontournable du système énergétique et pour atteindre les objectifs climatiques » a précisé Jens Holm, nouvellement nommé ESMC Sustainability Policy Directeur, ESMC

L’industrie de fabrication du PV étant une industrie de technologies propres, stratégique pour la transition énergétique en Europe, sa dimension de durabilité est très importante. ESMC affirme qu’il est de la plus haute importance que les capacités de fabrication PV nationales soient sécurisées de manière rapide et durable en Europe. La seule alternative pour l’Europe est de créer des conditions commerciales appropriées et compétitives pour la fabrication PV européenne.

Une façon d’y parvenir est de créer un paysage réglementaire qui profite de manière impartiale aux avantages écologiques des produits fabriqués en Europe. Les membres d’ESMC bénéficient d’une production de pointe avec l’empreinte carbone la plus faible disponible sur le marché. Jens Holm devrait assumer la responsabilité des travaux actuels d’ESMC sur l’écoconception et l’étiquetage énergétique, ainsi que sur des sujets tels que le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM), toutes les mesures qui favorisent la fabrication à faible émission de carbone.

Lutter contre le travail forcé au sein de la filière PV mondiale

« Jens Holm est un excellent apport pour l’organisation. Il travaillera en étroite collaboration avec notre directeur exécutif Žygimantas Vaičiūnas. Il s’agit d’un effort de recrutement de l’ESMC pour renforcer notre équipe politique avec des sujets de travail réglementaires dédiés, opportuns avant l’intensification des travaux au sein du comité directeur de l’Alliance européenne de l’industrie solaire photovoltaïque (ESIA) et les discussions en cours sur une loi autour de l’industrie Net Zero » commente Johan Lindahl, secrétaire général, ESMC.

En outre, l’ESMC est troublé par les rapports sur les violations des droits de l’homme contre la minorité ouïghoure dans la province du Xinjiang et la relation avec l’industrie solaire en Chine. Le travail forcé est déplorable et toute marchandise (y compris les modules et composants photovoltaïques) qui aurait pu être produite par le travail forcé devrait être interdite. ESMC a précédemment exprimé son soutien à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) pour demander une plus grande transparence de la chaîne d’approvisionnement, afin de pouvoir mener à bien des processus de diligence raisonnable approfondis. Objectif : que les modules photovoltaïques (PV) chinois, utilisant du polysilicium soupçonné d’être produits par le travail forcé, ne soient plus éligibles au financement de la BERD. Ce sujet est crucial pour ESMC. Il sera désormais traité par Jens Holm.