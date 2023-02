Axun propose des vidÃ©os photovoltaÃ¯ques techniques niveau expert

Axun s’implique depuis plus de 15 ans dans les formations photovoltaïques (QualiPV 500, QualiPV 36, autoconsommation, sites isolés, onduleurs, électronique de puissance, groupes électrogènes centrale hybride, PV pour satellites, formation de formateurs …). Avec la forte demande photovoltaïque actuelle, l’ensemble de la filière a besoin de monter en compétence technique pour s’adapter aux évolutions du matériel et à la législation “dynamique”.

Trois premières vidéos Axun sont ainsi disponibles :

- Vidéo (24 min, niveau confirmé) partie 1 sur l’ombrage et le fonctionnement des diodes bypass

- Vidéo (90min, niveau expert) partie 2 sur l’ombrage et le fonctionnement des diodes bypass

- Vidéo (35min, niveau confirmé) sur les modules modernes demi-cellules

Ces vidéos s’adressent en priorité aux formateurs photovoltaïques, aux bureau d’études et installateurs voulant aller “plus loin”

Les prochaines vidéos 2023 en cours de réalisation :

- Vidéo énergie réactive et photovoltaïque

- Vidéo onduleurs sans transformateur et CPI

- Vidéo systèmes secourus et régime de neutre (SLT)

- Vidéo électroluminescence

- Vidéo centrale hybride (régulation actif, réactif, charges non linéaires, couplage AC)

www.youtube.com/@AXUNSAS