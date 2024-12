IndiscrÃ©tion/Avec lâ€™acquisition de Meteoptim, DualSun ajoute un soupÃ§on dâ€™IA Ã  sa technologie solaire

Dualsun se lance dans l’intelligence artificielle pour contrer les questions d’inefficacité énergétique du logement. La PME française annoncera cette semaine lors du salon Energaia le rachat de Meteoptim, qui a mis au point une solution algorithmique pour une gestion intelligente de la production d’eau chaude solaire. Une acquisition qui fait sens pour la pépite provençale qui présentera son innovation connectée lors des deux jours du salon !

La technologie d’intelligence artificielle déployée par Meteoptim est capable d’optimiser la gestion des ballons solaires à partir des prévisions météos et des habitudes de consommation. Elle permet une réduction supplémentaire de 30 % de la consommation électrique des chauffe-eaux solaires. Le fabricant français DualSun commercialisera dès le premier semestre 2025 son ballon solaire intelligent, le premier objet connecté de sa gamme solaire. Une solution complémentaire de ses panneaux solaires hybrides SPRING. Ainsi, Dualsun accélère sa mission pour décarboner le logement en luttant contre les déperditions et la consommation inutile d’énergie. Dualsun dévoilera cette innovation au forum Energaïa, les 11 et 12 décembre 2024 à Montpellier.

Un algorithme breveté

Acteur majeur du solaire résidentiel en France, avec une part de marché estimée à près de 25 % en 2024 (selon l’étude Hello Watt 2024), Dualsun compte déjà 15 ans de recherche et développement et possède plus de 10 brevets industriels.

L’entreprise s’efforce d’optimiser en permanence le rendement et l’efficacité écologique de ses solutions solaires, afin de générer une énergie propre tout en réduisant les gaspillages inutiles. L’acquisition de Meteoptim et de son algorithme breveté constitue donc pour Dualsun un tournant stratégique, ouvrant la voie à des solutions connectées pour augmenter l’efficacité énergétique et écologique du logement tout entier.

« Nous ouvrons une nouvelle ère pour nos solutions solaires »

“À quoi bon produire une énergie propre si c’est pour la dépenser inutilement ? L’acquisition de Meteoptim marque une étape clé pour Dualsun. Grâce à l’intelligence artificielle, nous ouvrons une nouvelle ère où nos solutions solaires ne se contentent pas de décarboner, mais éliminent aussi le gaspillage énergétique “ souligne Jérôme Mouterde, co-fondateur et CEO de Dualsun. C’est cette même vision du logement performant et durable qui a conduit Gaétan Monari, fondateur et inventeur de Meteoptim, et docteur en réseaux de neurones, à renforcer les rangs de Dualsun et y mener les recherches en intelligence artificielle.