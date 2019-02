Esdec au salon BePositive : une rampe de lancement pour le ClickFit EVO Trusshook

Le salon BePOSITVE : une première pour Esdec, acteur hollandais de solutions d’intégration de modules photovoltaïques. Pour l’industriel batave, BePOSITVE est la parfaite rampe de lancement du ClickFit EVO Trusshook, un crochet universel qui peut être utilisé en combinaison avec le ClickFit EVO Universal. Le ClikcFit EVO est un système de montage solaire léger, conçu pour les toitures tuiles. Ce système innovant est entièrement réglable en hauteur et ne nécessite qu’un seul outil pour assembler et installer les composants en petite quantité. Pour les toits plats, Esdec propose une solution de montage solaire légère et imaginée pour les toitures terrasses résidentielles et commerciales. Le système cliquable breveté permet une installation rapide et facile. Parmi les autres caractéristiques innovantes, on peut citer les plaques de base auto-nivelantes, les multiples options de lestage et le refroidissement passif, ainsi que la gestion intégrée des câbles.

Esdec a été créée par des installateurs pour des installateurs il y a plus de dix ans. Aujourd’hui, la société est dirigée par Stijn Vos, qui a une vision claire de la manière dont Esdec doit devenir un pionnier du secteur de l’énergie solaire en investissant dans l’innovation. Au siège de la société à Deventer, aux Pays-Bas, Stijn Vos a ouvert un centre d’innovation riche en équipements de haute technologie et un centre de formation entièrement équipé pour les installateurs, doté de toits inclinés et d’un module de formation pour les toits plats. Stijn Vos croit en l’avenir de l’énergie verte et aux opportunités qu’Esdec dispose dans le secteur de l’énergie solaire. Avec cette mentalité, Esdec est devenu le leader du marché au Benelux, Esdec a installé des systèmes de montage dans plus de 15 pays et a acquis cet automne EcoFasten basé à Phoenix, aux États-Unis. Elle se concentre désormais sur l’innovation continue et le leadership mondial.

Rendez-nous visite du 13 au 15 février à BePOSITIVE à Lyon, hall 6M stand 6M26

