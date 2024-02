Le point sur la construction de la centrale solaire de carriÃ¨re OMYA orchestrÃ©e par ENGIE Green dans les PyrÃ©nÃ©es-Orientales

En octobre 2023, une 1ère réunion de chantier pilotée par ENGIE Green avec les entreprises intervenantes s’est déroulée sur le site de la carrière OMYA dans le Roussillon en vue de la solarisation du site. Le montage des structures en acier et la pose des panneaux solaires sont programmés pour le printemps 2024 avant un raccordement attendu pour juin. La mise en service industrielle devrait être effective en juillet 2024.

« Dans quelques mois, les tautavelloises et tautavellois seront des acteurs à part entière de la transition énergétique. En effet, à l’été 2024 la centrale solaire photovoltaïque de l’ancienne Carrière d’OMYA produira ses premiers kilowattheures propres et renouvelables, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs nationaux en faveur du développement durable. Le chantier se déroulera selon les recommandations de l’étude d’impact sur l’environnement et obéira strictement à nos critères de propreté et de sécurité. Nous sommes très fiers d’avoir la responsabilité du chantier de construction de ce parc de production d’énergie verte sur le territoire d’Occitanie » confie Olivier Broche, Directeur Ingénierie et Construction.

Un chantier respectueux de l’environnement

Afin de protéger et favoriser le développement de la biodiversité sur le parc, des zones à forts enjeux écologiques ont été évitées et le calendrier des travaux adapté au cycle biologique (nidification) des espèces locales comme le lézard ocellé ou le crapaud calamite. ENGIE Green a veillé à préserver les espèces végétales comme l’euphorbe de Terracine et le glaïeul douteux présentes dans les zones de nos obligations légales de débroussaillages. Des gîtes à reptiles ont également été installés au sein de la centrale. La clôture autour de la centrale a été spécifiquement aménagée pour préserver le déplacement de la faune locale. Enfin, le bureau d’études Cabinet Barbanson Environnement a été mandaté afin de suivre le déroulement du chantier et vérifier que les engagements pris par ENGIE Green soient bien respectés.

Le projet en chiffres

7 722 panneaux photovoltaïques sont installés sur le site (surface clôturée de 3,97 hectares) pour une puissance totale de 4,25 MWc (mégawatt-crêtes) et une production annuelle de près de 5 136 MWh soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 2 300 personnes. De quoi éviter les émissions de 1 222,3 tonnes de CO2. L’investissement se monte à près de 3,5 millions d’euros.

Avec ce nouveau parc, la puissance éolienne et solaire installée par les équipes ENGIE Green dans la région Occitanie représentera l’équivalent de la consommation domestique annuelle de plus de 334 700 personnes.

Encadré

Les entreprises mobilisées sur le projet

• COLAS (66-Perpignan) pour le lot terrassement, • SFECO SOLUTIONS (84) pour les réseaux électriques et Structures, • DEKRA (66-Perpignan) pour la coordination sécurité, protection de la santé et la mission de contrôle technique, • l’Office National des Forêts (66-Maury) pour le débroussaillage.