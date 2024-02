VALOREM Sud-Est et le SEV 84, une entente cordiale pour co-dÃ©velopper les EnR dans le Vaucluse

VALOREM, opérateur indépendant en énergies vertes et le Syndicat d’Energie Vauclusien ont conclu un accord fin 2023 visant à développer conjointement des projets d’énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, hydroélectrique) dans le Vaucluse. VALOREM et le SEV 84 se sont engagés pour une durée de cinq ans. Un quinquennat tourné vers le renouvelable !

Le SEV 84 joue un rôle majeur dans la transition énergétique du Vaucluse, en soutenant activement le développement des énergies renouvelables. En tant qu’autorité concédante pour plus de 86% du territoire départemental en matière de distribution d’électricité, le syndicat s’engage aux côtés des collectivités pour mettre en place des projets respectueux des attentes de la population tout en assurant un partage équilibré des retombées économiques.

Sécuriser les communes et les intercommunalités dans leurs projets de développement

Avec pour ambition d’amplifier le développement de projets d’énergies renouvelables sur le territoire, le SEV 84 a décidé de s’associer avec VALOREM pour sécuriser les communes et les intercommunalités dans leurs projets de développement, de la phase d’études jusqu’à l’exploitation et maintenance des installations. Ce partenariat signé par Bertrand Guidez, Directeur général adjoint de VALOREM et Max Raspail, Président du SEV 84 vise à définir les engagements et les missions confiées à chacune des deux parties dans le cadre du développement de projets d’énergies renouvelables. VALOREM et le SEV 84 assureront conjointement la recherche de nouveaux sites d’implantation, le développement des projets, puis la construction et l’exploitation-maintenance des futures installations. Une société de projet sera créée et détenue conjointement par VALOREM et le SEV 84 pour chaque centrale.

Le rôle opérationnel de VALOREM

Concrètement, le SEV 84 assurera le lien avec les acteurs du territoire pour répondre aux défis locaux liés au développement de la Production Energétique Renouvelable (ENR). Le Syndicat veillera à ce que les projets soient cohérents avec les dynamiques du territoire (protection des espaces agricoles et forestiers, gestion des risques naturels, préservation des paysages et des sites remarquables). En phase d’exécution, le Syndicat supervisera le raccordement des installations au réseau électrique. De son côté, VALOREM aura un rôle plus opérationnel dans la phase de développement et prendra en charge les études techniques et environnementales en vue des dossiers de demandes d’autorisation à déposer. Les phases de construction et d’exploitation-maintenance seront respectivement assurées par VALREA et VALEMO, filiales 100% dédiées du Groupe VALOREM.