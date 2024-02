L’onduleur de 255 kW EHV-5G de Solis reÃ§oit la trÃ¨s enviÃ©e certification du TÃœV Rheinland

Solis, fabricant bien connu d’onduleurs, vient d’annoncer la certification VDE4130 réussie de ses produits Solis-(215-255)K-EHV-5G-PLUS et Solis-(250-255)K-EHV-5G. Suite à des mises à niveau pour répondre à une tension plus élevée au point de couplage commun (PCC) et aux exigences du code réseau, Solis a fait appel au soutien du TÜV Rheinland pour effectuer des tests rigoureux sur l’onduleur, confirmant qu’il répondait aux normes VDE4130 – le plus haut niveau de certification technique en Allemagne. Une certification indispensable pour l’installation et l’exploitation du matériel sur les réseaux très haute tension !

Solis a obtenu les certifications VDE4110 et VDE4120 en 2023 et peut désormais proposer l’onduleur EHV-5G comme solution pour des projets de toutes tailles dans toute l’Allemagne – l’un des rares fabricants d’onduleurs à pouvoir proposer cela.

Conçu pour maximiser les rendements des centrales photovoltaïques, l’onduleur EHV-5G de Solis prend en charge la nouvelle ère des panneaux solaires hautes performances tels que les panneaux solaires bifaciaux. Marquant un progrès significatif dans l’adaptabilité du réseau pour les projets solaires à grande échelle, la technologie peut supporter des tensions supérieures à 220 kV, tout en réduisant le coût actualisé de l’électricité (LCOE) par rapport aux onduleurs centraux. La solution offre une alternative hautement efficace et rentable pour les projets à grande échelle en Europe.

Principales caractéristiques de l’onduleur K-EHV-5G de Solis (215-255) :

• 99% d’efficacité maximale avec fonction anti-PID pour une efficacité et un rendement améliorés

• La conception sans fusible et la protection IP66 garantissent la sécurité et un fonctionnement sans entretien

• Jusqu’à 14 MPPT et 28 capacités d’entrée de chaîne.

• Installation facile et mises à niveau à distance en option

• Courbe IV de haute précision

• Prise en charge de la fonction SVG, permettant de remédier aux réseaux faibles et de réduire les investissements dans les équipements de compensation de puissance réactive

Gregory Lukens, directeur des services publics pour l’Europe chez Solis, a commenté cette réussite : « Nous sommes ravis d’annoncer la certification TÜV Rheinland pour notre onduleur EHV-5G. C’est un grand honneur d’être la première entreprise chinoise à recevoir ce niveau de reconnaissance. La conception robuste de cet onduleur le rend idéal pour un fonctionnement dans les environnements difficiles souvent rencontrés dans les projets à l’échelle des services publics dans toute l’Europe, et les usines dotées d’onduleurs centraux qui doivent être remplacés ont désormais la possibilité de passer à un onduleur string de haute puissance et moins coûteux. Cette reconnaissance affirme non seulement la qualité et la fiabilité inégalées de nos produits, mais elle reflète également notre quête incessante de l’excellence dans la fourniture de solutions pratiques pour répondre aux besoins mondiaux en énergie propre ».