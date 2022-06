Casa Tarradellas lance un parc solaire de 13 000 mÃ¨tres carrÃ©s au sol pour son site industriel de Gurb (Barcelona)

Le groupe agroalimentaire catalan Casa Tarradellas a affecté une des parcelles de sa zone industrielle à Gurb dans la comarque d’Osana, province de Barcelone, à l’installation au sol de 13 000 m² de nouveaux panneaux photovoltaïques. Cette centrale solaire porte à 100 000 mètres carrés la capacité d’ores et déjà développés par l’industriel et destinés à la production d’énergie renouvelable en autoconsommation.

Coïncidant avec la Journée mondiale de l’environnement, le 5 juin dernier, l’industriel catalan Casa Tarradellas, sis à Gurb, a lancé un parc solaire construit à côté de son centre logistique et de son département de robotique. Le parc occupe une parcelle de terrain située au sein du polygone qui accueille les différentes usines du groupe alimentaire leader en Espagne du marché de la pizza fraîche qui a racheté 60% du groupe Herta à Nestlé en 2019. La centrale solaire s’étend sur une superficie totale de 13 657 mètres carrés.”Ce projet répond à l’engagement ferme de Casa Tarradellas pour la durabilité et la responsabilité environnementales”, souligne le communiqué de l’entreprise.

Casa Tarradellas qui a franchi la barrière du milliard d’euros de CA en 2020, garantit qu’en 2022, toute l’énergie qu’elle consommera proviendra à 100% de sources d’énergie renouvelables certifiées. “Casa Tarradellas travaille pour optimiser et réduire sa consommation d’énergie, garantir l’autonomie énergétique et couvrir ses besoins par des énergies vertes, respectueuses de l’environnement, dans le but d’être une entreprise énergétiquement responsable”, explique le groupe, qui a commencé à installer des panneaux solaires dès 2004.