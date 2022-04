Le parc solaire de Sembach augmente sa rentabilitÃ© grÃ¢ce au systÃ¨me de stockage dâ€™Ã©nergie modulaire LeBlock

Leclanché SA, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de stockage d’énergie, a été mandaté par Olmatic GmbH basée à Freudenstadt an Allemagne pour la fourniture d’un système de stockage sur batterie LeBlock de 11,9 MWh. Présentation !

Olmatic est spécialisé dans les solutions d’optimisation de l’efficacité énergétique pour les exploitants d’installations. Un système de stockage par batterie Li-ion clé en main sera installé à cet effet dans le parc solaire de Sembach sur la commune d’Enkenbach-Alsenborn, près de Kaiserslautern. La solution SaaS (Software en tant que service) FlexPowerHub.com de l’entreprise de numérisation Cognify GmbH de Salzbourg offrira aux exploitants la possibilité de participer de manière automatisée au marché de régulation de l’énergie. Pour la première fois en Allemagne, le nouveau système évolutif LeBlock de Leclanché composé de modules préinstallés, est utilisé comme solution de stockage d’énergie.

LeBlock simplifie la logistique, l’installation et l’exploitation en toute sécurité

Le système de stockage d’énergie LeBlock de Leclanché se compose d’unités appelées Battery Block et Combi Block de cinq pieds de large, entièrement préinstallées et configurées, qui sont facilement combinables grâce à des connexions plug-and-play – y compris pour la gestion de la température et les systèmes de protection contre l’incendie. Quatre blocs forment ensemble un conteneur standard ISO de 20 pieds. Cela permet un transport facile par camion ou par train directement sur le lieu d’installation. Aucun conteneur de transport supplémentaire n’est nécessaire et aucun déchet d’emballage n’est produit. Grâce au système modulaire, aucun câblage spécifique au site n’est nécessaire pour l’installation sur place. La combinaison de connexions plug-and-play, d’une logistique simplifiée, d’une planification minimale et d’une installation rapide permet de gagner jusqu’à 40% de temps et d’argent, et de réduire le coût total de possession. Il n’a fallu que quatre mois à Leclanché et Olmatic pour mettre au point le projet.

Accumulateur de batterie dans le parc solaire de Sembach

L’accumulateur de batterie du parc solaire de Sembach sert de stockage intermédiaire pour la régulation de la fréquence et la stabilisation du réseau énergétique. D’une capacité de 11,9 MWh, il comprend au total 16 blocs de batteries et quatre blocs combinés ainsi qu’un système de conversion de puissance de 8,78 MVA, qui sera raccordé au réseau 20kV/50Hz en tant que solution clé en main. Les Battery Blocks sont équipés de racks de batteries préinstallés refroidis par liquide jusqu’à 745 kWh. Les Combi Blocks relient les Battery Blocks en un système complet et contiennent l’unité centrale de climatisation pour la gestion de la température. Le système LeBlock de Leclanché offre un maximum de sécurité. Différents systèmes de sécurité sont déjà intégrés en usine, dont une construction résistante au feu, une fonction d’arrêt d’urgence, un système de détection et de suppression d’incendie ainsi qu’un contrôle de l’isolation et un panneau de déflagration. Le système est conforme à toutes les normes internationales courantes en matière de transport et d’intégration de batteries, notamment UN38.3, UL9540A, IEC62933, NFPA 855, NFPA 68 et plus encore.

Une meilleure rentabilité grâce à la participation au marché de l’énergie de réglage

Le parc solaire de Sembach a été inauguré en 2006 et est l’une des plus grandes installations photovoltaïques au sol de Rhénanie-Palatinat. Avec une puissance de 5,6 MW, il apporte une contribution importante à la production d’électricité renouvelable. Pour l’exploitant communal de l’installation photovoltaïque, le stockage sur batterie offre la possibilité de participer au marché de l’énergie de réglage via la solution FlexPowerHub de manière simple, automatisée et intelligente grâce à des prévisions basées sur l’intelligence artificielle et d’injecter de l’énergie de réglage primaire en cas de besoin afin d’augmenter la stabilité du réseau. La durée d’amortissement est également nettement réduite grâce au SaaS intelligent sur le marché de l’énergie de réglage – un savoir-faire en matière d’économie d’énergie n’étant plus obligatoirement nécessaire. Si la fréquence du réseau baisse en raison d’une forte demande ou d’une faible injection de sources renouvelables, le système de stockage d’énergie fournit de la puissance à partir de l’énergie stockée dans les batteries. La gestion des charges de pointe est gérée par les services municipaux d’Enkenbach-Alsenborn avec le réseau en amont de Pfalzwerke. De manière générale, Olmatic GmbH crée une transparence maximale de l’évolution de l’énergie grâce à un logiciel basé sur l’intelligence artificielle et fournit une prévision ciblée de la production d’énergie attendue à partir de sources d’énergie renouvelables ainsi que de l’évolution de l’énergie du réseau de consommation à alimenter.

« La sécurité d’approvisionnement et la stabilité du réseau »

Patrick Olma, directeur d’Olmatic GmbH a déclaré : « Des projets comme le parc solaire de Sembach montrent à quel point la combinaison de la production renouvelable et du stockage, couplée à un système intelligent de gestion de l’énergie, devient importante pour l’utilisation économique de l’énergie à l’avenir. Un élément central sur la voie d’un approvisionnement énergétique sans CO2. Pour nous, en tant que fournisseur de services complets, il est important de mettre à disposition une solution globale durable qui répondra à ces exigences dans les années à venir. Avec Leclanché, nous faisons donc confiance à un expert dans le domaine des solutions de stockage d’énergie. Nous nous réjouissons de ce futur partenariat. » Et Anil Srivastava, directeur général de Leclanché de conclure : « Les systèmes de stockage d’énergie jouent un rôle important sur le marché de l’énergie en ce qui concerne la poursuite du développement des sources d’énergie renouvelables, la sécurité d’approvisionnement et la stabilité du réseau. Leclanché apporte son soutien dans plusieurs projets actuels, notamment avec un système de stockage d’énergie sur batterie de 22 MW à Cremzow, dans le Brandebourg, en coopération avec Enel Green Power et Enertrag, et avec un système de 10 MW à Heerhugowaard, dans le nord des Pays-Bas, en coopération avec S4 Energy et le gestionnaire du réseau de transport néerlandais TenneT. Avec le système de stockage LeBlock, nous disposons d’une solution évolutive, durable et facile à intégrer, qui convient parfaitement à de nombreuses applications des fournisseurs d’énergie municipaux et de petite taille. »

Encadré



LeBlock au salon ees Europe à Munich

A l’occasion du salon de l’ees Europe à Munich, Leclanché présentera son système modulaire innovant LeBlock en direct du 11 au 13 mai 2022 sur le stand B1.340. L’année dernière déjà, le jury de l’ees AWARD avait été impressionné par l’approche globale du système, à commencer par la facilité de transport et l’installation rapide, en passant par le fonctionnement économique et la facilité de recyclage en fin de vie, et avait nommé Leclanché avec LeBlock dans le groupe des finalistes.

www.leclanche.com/leblock