Amazon renforce sa position de plus grand acheteur privÃ© d’Ã©nergie renouvelable au monde

37 nouveaux projets d’énergies renouvelables totalisant 3,5 GW de capacité d’énergie propre ! Amazon est sur la bonne voie pour atteindre 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2025, cinq ans plus tôt que l’objectif initial de 2030. Trajectoire.

Amazon a annonce le 20 avril dernier le lancement de 37 nouveaux projets d’énergie renouvelable dans le monde, dont en France et en Espagne, permettant à l’entreprise de se rapprocher de son objectif à savoir alimenter 100 % de ses opérations en énergies renouvelables d’ici 2025, avec 5 ans d’avance sur l’objectif initial fixé à 2030. Les nouveaux projets augmentent la capacité d’énergie renouvelable de près de 30 %, passant de 12,2 gigawatts (GW) à 15,7 GW, et portant le nombre total de projets d’énergies renouvelables à 310 dans 19 pays.

Plus grand acheteur privé d’énergie renouvelable au monde

Ces 3,5 GW supplémentaires d’énergies propres renforcent la position d’Amazon en tant que plus grand acheteur privé d’énergie renouvelable au monde, en phase avec ses efforts pour respecter The Climate Pledge, un engagement à être zéro carbone d’ici 2040 – avec 10 ans d’avance sur l’Accord de Paris. “Notre engagement à protéger la planète et à limiter l’impact d’Amazon sur l’environnement nous a conduit à devenir le plus grand acheteur privé d’énergie renouvelable au monde en 2020 et 2021. Compte tenu de la croissance de notre entreprise et de notre volonté d’opérer 100% des activités d’Amazon avec des énergies renouvelables, nous ne ralentissons pas nos investissements dans les énergies renouvelables », a déclaré Andy Jassy, PDG d’Amazon. “Nous avons maintenant 310 projets éoliens et solaires répartis dans 19 pays et nous travaillons dur pour atteindre notre objectif d’alimenter 100 % de nos activités en énergies renouvelables d’ici 2025, cinq ans avant notre objectif initial de 2030.”

26 nouveaux parcs solaires et huit nouvelles installations solaires sur les toits

Les 37 nouveaux projets annoncés aujourd’hui sont situés en France, aux États-Unis, en Espagne, en Australie, au Canada, en Inde, au Japon et aux Émirats arabes unis. Ils varient en type et en taille, avec trois nouveaux parcs éoliens, 26 nouveaux parcs solaires et huit nouvelles installations solaires sur les toits de ses bâtiments à travers le monde. Grâce à ces projets, Amazon compte désormais un total de 310 projets d’énergie renouvelable, dont 134 parcs éoliens et solaires et 176 projets solaires sur les toits. Une fois mis en service, les 310 projets d’Amazon produiront 42 000 gigawatts par heure (GWh) d’énergie renouvelable chaque année, soit suffisamment d’électricité pour alimenter plus de 11 millions de foyers européens par an. L’énergie zéro carbone ainsi produite contribuera également à éviter l’émission de 17,3 millions de tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent des émissions annuelles de plus de 3,7 millions de véhicules aux USA.

Amazon va doubler sa capacité de stockage d’énergie solaire

Amazon continue également d’investir dans des projets d’énergies renouvelables associés au stockage d’énergie. Les systèmes de stockage d’énergie permettent à Amazon de stocker l’énergie propre produite par ses projets solaires et de la déployer lorsque l’énergie solaire n’est pas disponible, comme le soir ou pendant les périodes de forte demande. Cela renforce l’impact climatique du portefeuille d’énergie propre d’Amazon en permettant une électricité sans carbone à plusieurs moments de la journée. Deux nouveaux projets vont ainsi venir doubler la capacité de stockage d’énergie solaire d’Amazon, passant de 220 MW à 445 MW : un projet solaire de 300 MW avec 150 MW de capacité de stockage dans l’Arizona et un autre de 150 MW avec 75 MW de capacité de stockage en Californie.

« Amazon continue d’être une référence dans le déploiement rapide de projets d’énergie renouvelable ici aux ÉtatsUnis. Cela inclut de plus en plus de projets hybrides qui associent le stockage d’énergie à la production d’énergie renouvelable, libérant ainsi la capacité d’utiliser une énergie propre et fiable à toutes les heures de la journée », a déclaré Heather Zichal PDG de l’American Clean Power Association (ACP).

Encadré

De plus amples détails sur la série de projets d’EnR annoncés

• Un deuxième projet d’énergies renouvelables en France :

Amazon annonce son deuxième projet d’énergie solaire en France, portant à 38 MW la capacité d’approvisionnement en énergies renouvelables dans l’Hexagone.

• Cinq nouveaux projets en Espagne :

ces projets d’une capacité de 314 MW portent à 1,4 GW la capacité de production d’énergies renouvelables d’Amazon en Espagne. Il s’agit de trois projets de parcs solaires et de deux projets de parcs éoliens, pour un nombre total de 14 installations de production d’énergies renouvelables en Espagne.

• 23 projets aux États-Unis, répartis dans 13 états :

ces projets augmentent sa capacité d’approvisionnement en énergie propre aux États-Unis de 7,2 GW à 10,4 GW. Ils incluent notamment le plus grand projet d’énergies renouvelables annoncé à ce jour par Amazon en termes de capacité, à savoir un parc solaire au Texas de 500 MW, ainsi que le premier projet d’énergies renouvelables lancé par l’entreprise dans le Missouri. Les autres projets se trouvent dans les États suivants : Arizona, Arkansas, Californie, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Mississippi, Ohio, Oklahoma et Virginie.

• Huit projets solaires supplémentaires sur sites :

Amazon annonce son premier projet solaire sur site aux Émirats arabes unis, d’une capacité de 2,7 MW à Dubaï ainsi que sept autres projets solaires en Australie, au Canada, en Inde et au Japon totalisant plus de 5 MW de capacité d’énergie propre. Retrouvez les projets de production d’énergies renouvelables d’Amazon dans le monde sur la carte interactive.