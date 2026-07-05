Le parc photovoltaÃ¯que des Roches Bleues aux reflets de siliciu

La SociÃ©tÃ© dâ€™Ã‰conomie Mixte Locale (SEML) CÃ´te-dâ€™Or Ã‰nergies, le SIED 70, SICAE EST, Ã‰nergie PartagÃ©e et la commune de Belles-Fontaines ont conviÃ© Ã©lus et partenaires Ã lâ€™inauguration du parc photovoltaÃ¯que des Roches Bleues situÃ© Ã Belles-Fontaines (70). Un projet qui permet de dynamiser une carriÃ¨re en faveur de la transition Ã©nergÃ©tiqueÂ !

ExploitÃ©e de janvier 1988 Ã juin 2021, la carriÃ¨re de Courchaton Ã©tait considÃ©rÃ©e comme un terrain Â« dÃ©gradÃ© Â» sur lequel lâ€™implantation dâ€™un projet photovoltaÃ¯que au sol Ã©tait envisageable.

Les citoyens peuvent aussi investir dans le projet

La SEML CÃ´te dâ€™Or Ã‰nergies, en association avec la commune de Belles-Fontaines, le SIED 70 (Territoire dâ€™Ã©nergie Haute-SaÃ´ne), SICAE EST et Ã‰nergie PartagÃ©e, a dÃ©veloppÃ© ce projet qui permet de valoriser ce terrain communal. Il gÃ©nÃ¨rera des recettes pour les collectivitÃ©s (commune, communautÃ© de communes, Conseil dÃ©partemental) grÃ¢ce au loyer, Ã la fiscalitÃ© et aux retombÃ©es de lâ€™investissement, la commune de Belles-Fontaines dÃ©tenant 13,5 % de parts dans la sociÃ©tÃ© dÃ©diÃ©e au projet, 31,5 % pour la SEML CÃ´te-dâ€™Or Ã‰nergies, 27 % pour le SIED 70, 18 % pour SICAE EST et 10 % pour Ã‰nergie PartagÃ©e. Plus globalement, ce projet sâ€™inscrit pleinement dans la continuitÃ© de la politique de la commune sur la transition Ã©nergÃ©tique et fait suite Ã la crÃ©ation de deux chaufferies biomasse. Les citoyens peuvent aussi investir dans le projet grÃ¢ce Ã Ã‰nergie PartagÃ©e Ã hauteur de 10 %.

Une Ã©nergie renouvelable locale intÃ©grÃ©e sur le territoire

La centrale photovoltaÃ¯que, dâ€™une capacitÃ© de 4 MWc, est installÃ©e sur un terrain de 7 hectares. 6 786 panneaux produisent annuellement environ 4,7 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation de 2 140 habitants (hors chauffage), soit 27 % des habitants de la communautÃ© de communes de Villersexel. Ce projet permet non seulement de produire de lâ€™Ã©lectricitÃ© Â« verte Â» locale mais aussi de contribuer Ã lâ€™Ã©conomie locale et de donner une nouvelle vie au terrain communal.

Un peu plus de 8 mois de travaux

Les travaux, dÃ©butÃ©s fin mars 2025, se sont achevÃ©s fin novembre 2025. Ils ont consistÃ© principalement Ã la prÃ©paration du terrain, Ã lâ€™installation des structures et des modules photovoltaÃ¯ques, au raccordement et Ã la sÃ©curisation du site. Durant les travaux et la durÃ©e de vie du parc, diverses mesures en faveur de la biodiversitÃ© et de lâ€™environnement sont mises en place : suivis Ã©cologiques en phase chantier et en phase dâ€™exploitation assurÃ©s par Envol Environnement, mise en place dâ€™un systÃ¨me dâ€™enregistrement en continu de la turbiditÃ© des eaux de la source du Crible, nettoyage des panneaux effectuÃ© exclusivement Ã lâ€™eau de rÃ©cupÃ©ration.