GreenYellow en Colombie : du solaire en autoconsommation pour des briques plus vertes

GreenYellow accompagne la dÃ©carbonation de l’industrie de la brique avec la mise en service d’un parc solaire en autoconsommation de 1,45 MWc pour CerÃ¡mica Industrial del Meta â€“ Colombie.

GreenYellow annonce la mise en service en Colombie dâ€™une centrale solaire en autoconsommation pour CerÃ¡mica Industrial del Meta (CIMET), acteur majeur de lâ€™industrie de la brique dans la rÃ©gion des Llanos Orientales.

Un modÃ¨le Â« Energy as a Service Â»

Ce projet illustre lâ€™engagement de GreenYellow en faveur de la dÃ©carbonation des sites industriels via un modÃ¨le Â« Energy as a Service Â», en proposant des solutions Ã©nergÃ©tiques performantes, 100 % financÃ©es et sans risque pour le client, au service de la compÃ©titivitÃ© industrielle. ImplantÃ©e Ã AcacÃ­as, la centrale affiche une puissance installÃ©e de 1,45 MWc et produira prÃ¨s de 2,2 GWh d’Ã©lectricitÃ© renouvelable par an. Cette production permettra Ã CIMET de couvrir prÃ¨s de 30 % de la consommation Ã©lectrique de son usine, tout en rÃ©duisant ses coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques d’environ 18 %. Construite sur un terrain de 1,2 hectares, l’installation comprend plus de 2 200 panneaux photovoltaÃ¯ques de 650 W, quatre onduleurs et un systÃ¨me de suivi solaire (tracker) qui ajuste automatiquement l’orientation des panneaux afin de maximiser la production d’Ã©nergie tout au long de la journÃ©e. Au-delÃ des bÃ©nÃ©fices Ã©conomiques, le projet permettra d’Ã©viter chaque annÃ©e l’Ã©mission d’environ 750 tonnes de COâ‚‚, contribuant ainsi aux objectifs de dÃ©carbonation de l’industriel.

Un partenariat au service de la compÃ©titivitÃ© industrielle

Entreprise historique de la rÃ©gion du Meta, CIMET accompagne depuis plusieurs dÃ©cennies le dÃ©veloppement des secteurs du bÃ¢timent et des infrastructures en Colombie. Avec cette centrale solaire, l’entreprise renforce sa stratÃ©gie de croissance durable en sÃ©curisant une partie de son approvisionnement Ã©nergÃ©tique grÃ¢ce Ã une production renouvelable locale. Â« Lâ€™industrie colombienne, et plus particuliÃ¨rement le secteur de la brique, est appelÃ©e Ã Ã©voluer vers des modÃ¨les plus rÃ©silients, plus efficaces et plus durables. Ce parc solaire constitue un investissement dans le prÃ©sent et lâ€™avenir de notre entreprise, dans la compÃ©titivitÃ© de nos activitÃ©s et dans la capacitÃ© de la rÃ©gion Ã poursuivre sa croissance. Il reprÃ©sente Ã©galement une avancÃ©e concrÃ¨te vers notre objectif de neutralitÃ© carbone, en contribuant Ã la rÃ©duction progressive de notre empreinte environnementale. Nous avons trouvÃ© en GreenYellow un partenaire stratÃ©gique dotÃ© de lâ€™expÃ©rience, de lâ€™expertise et de la vision nÃ©cessaires pour concrÃ©tiser ce projet. Celui-ci renforce aujourdâ€™hui nos activitÃ©s et nous permet dâ€™aborder avec davantage de confiance les dÃ©fis et les opportunitÃ©s des annÃ©es Ã venir Â» dÃ©taille Lucas Abad, Directeur de CIMET.

GreenYellow confirme son dÃ©veloppement en Colombie

PrÃ©sent en Colombie depuis sept ans, GreenYellow poursuit le dÃ©veloppement de solutions de dÃ©carbonation et dâ€™Ã©lectrification en modÃ¨le Energy as a Service, ainsi que de solutions dâ€™autoproduction solaire, de stockage dâ€™Ã©nergie et de production dÃ©centralisÃ©e afin dâ€™accompagner la transition Ã©nergÃ©tique des entreprises. Le groupe totalise aujourdâ€™hui 71 projets solaires rÃ©alisÃ©s ou en cours de construction dans le pays, reprÃ©sentant 57 MWc de capacitÃ© installÃ©e en autoproduction et prÃ¨s de 200 MW de capacitÃ© photovoltaÃ¯que cumulÃ©e. La business unit gÃ¨re Ã©galement plus de 570 contrats dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique en modÃ¨les EaaS ou UaaS.