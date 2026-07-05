Avec SunLib, le solaire comme antidote au sentiment dâ€™impuissance

En pleine crise Ã©nergÃ©tique, lâ€™abonnement SunLib aide les FranÃ§ais Ã accÃ©der plus vite au solaire pour reprendre le contrÃ´le et gagner en autonomie. Pris en tenaille entre lâ€™impact de la crise sur leurs budgets et le coÃ»t dâ€™accÃ¨s Ã lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique, les foyers, les entreprises et les collectivitÃ©s se tournent vers une solution nouvelle : lâ€™abonnement dâ€™autoconsommation solaire.

Lâ€™impact de la crise Ã©nergÃ©tique est fortement ressenti par les FranÃ§ais qui voient leur pouvoir dâ€™achat leur Ã©chapper. 9 sur 10 font part de leur inquiÃ©tude sur ce sujet, 7 sur 10 dÃ©clarent avoir modifiÃ© leurs comportements pour y faire face, 60 % expriment des difficultÃ©s financiÃ¨res au quotidien et 42 % ont mÃªme rÃ©duit des dÃ©penses vitales comme lâ€™alimentation ou la santÃ©.

Â«Â Chez SunLib, nous pensons que lâ€™impuissance Ã©nergÃ©tique nâ€™est pas une fatalitÃ© Â»

Dans ce contexte, la lutte contre la hausse des factures dâ€™Ã©nergie est dÃ©sormais la prioritÃ© pour 8 franÃ§ais sur 10. Dans le mÃªme temps, ils restent majoritairement favorables Ã lâ€™expansion des Ã©nergies renouvelables. Dâ€™ailleurs, 53 % dÃ©clarent que la rÃ©duction de leur facture dâ€™Ã©lectricitÃ© est la principale raison qui les inciterait Ã installer des panneaux solaires (loin devant la diminution de lâ€™empreinte carbone). Mais si la baisse ou la complexitÃ© des aides publiques ne semblent plus perÃ§ues comme des freins Ã la dÃ©cision de sâ€™Ã©quiper (seulement 14 % y font rÃ©fÃ©rence dÃ©sormais), le coÃ»t initial de lâ€™installation solaire reste le blocage majeur pour plus de 4 franÃ§ais sur 10. Â« Ce qui est frappant dans la situation actuelle, câ€™est ce sentiment dâ€™impuissance face Ã la crise Ã©nergÃ©tique. Les foyers (mais aussi les entreprises et les collectivitÃ©s territoriales) subissent les consÃ©quences du contexte international Â», analyse Karine Lienhard, directrice gÃ©nÃ©rale de SunLib. Â« Mais alors quâ€™ils sont nombreux Ã considÃ©rer que les Ã©nergies renouvelables et notamment le solaire en autoconsommation peuvent les aider, les rÃ¨gles changent et les aides baissent, ce qui fait que le coÃ»t des installations est plus que jamais un frein. Comment faire ? Chez SunLib, nous pensons que lâ€™impuissance Ã©nergÃ©tique nâ€™est pas une fatalitÃ© Â»

Lâ€™abonnement dâ€™autoconsommation solaire pour reprendre la main sur lâ€™Ã©nergie

Depuis juin 2024, SunLib dÃ©veloppe et commercialise une nouvelle approche du solaire. PlutÃ´t quâ€™acheter leur installation, les clients SunLib rÃ¨glent une mensualitÃ© d’abonnement pour son utilisation. Pas besoin dâ€™apport ou de crÃ©dit pour les particuliers, aucun investissement ou endettement lourd pour les entreprises et collectivitÃ©s. Tout est compris dans le forfait dâ€™abonnement, de lâ€™Ã©tude de faisabilitÃ© aux garanties de bon fonctionnement de lâ€™installation pendant toute la durÃ©e du contrat. Â« Avec des mensualitÃ©s abordables, et des dÃ©marches simples et sans surprise, notre solution a dÃ©jÃ sÃ©duit des centaines de clients particuliers et professionnels Â», prÃ©cise Karine Lienhard. Â« CÃ´tÃ© entreprises, nos premiers abonnÃ©s viennent de secteurs trÃ¨s divers tels que la distribution alimentaire, lâ€™automobile, lâ€™hÃ´tellerie-restauration, la santÃ©â€¦ Nous sommes aussi en discussion avec plusieurs collectivitÃ©s territoriales intÃ©ressÃ©es. Â» Parmi les motivations de ces pionniers de lâ€™abonnement, il y a justement lâ€™idÃ©e de reprendre la mainÂ : ne plus dÃ©pendre dâ€™un crÃ©dit, des prix du marchÃ© de lâ€™installation solaire ou des aides de lâ€™Ã‰tat pour sâ€™Ã©quiper tout en gagnant en autonomie en produisant son Ã©lectricitÃ© pour lâ€™autoconsommer, avec Ã©galement la possibilitÃ© de la stocker. De quoi sÃ©curiser ainsi Ã long terme le prix de son Ã©lectricitÃ©, et rÃ©cupÃ©rer des marges de manÅ“uvre financiÃ¨res en faisant baisser la facture Ã©nergÃ©tique.

Une solution clÃ© en main et des impacts concrets

Ã€ partir de 49 â‚¬ TTC/mois, lâ€™abonnement SunLib couvre en effet lâ€™Ã©tude technique et faisabilitÃ© personnalisÃ©e, lâ€™installation par un professionnel certifiÃ© RGE (Reconnu Garant de lâ€™Environnement/QualiPV) sÃ©lectionnÃ© par SunLib (prÃ¨s de 400 partenaires agrÃ©Ã©s Ã ce jour partout en France), les dÃ©marches administratives (le partenaire installateur SunLib prend en charge lâ€™intÃ©gralitÃ© des formalitÃ©s), la garantie de bon fonctionnement et garanties matÃ©riel incluses pendant toute la durÃ©e du contrat ou encore la possibilitÃ© dâ€™ajout de panneaux supplÃ©mentaires, dâ€™intÃ©gration dâ€™une batterie de stockage et dâ€˜installation dâ€™une borne de recharge de vÃ©hicule Ã©lectrique. Pour les abonnÃ©s, les impacts se font ressentir dÃ¨s la mise en service et confirment les attentes dâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique, de sÃ©curisation du prix de lâ€™Ã©lectricitÃ©, de maÃ®trise de la facture, de rentabilitÃ© immÃ©diate pour les entreprisesâ€¦ Â« Par la modularitÃ© des installations et les dÃ©lais de pose, le solaire est aujourdâ€™hui la seule Ã©nergie renouvelable qui permet Ã chacun de reprendre le pouvoir sur lâ€™Ã©nergie en quelques mois. Encore faut-il lever le frein du coÃ»t, câ€™est ce que nous faisons avec lâ€™abonnement qui permet de sâ€™Ã©quiper sans investir ni sâ€™endetter. Autre atout de notre offre : chaque installation est Ã©tudiÃ©e pour Ãªtre au plus prÃ¨s des besoins de lâ€™abonnÃ©, en privilÃ©giant un dimensionnement adaptÃ© qui maximise l’autoconsommation Â», conclut Karine Lienhard.