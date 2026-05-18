Le parc multi-Ã©nergies de Cuxac-dâ€™Aude ouvre ses portes aux jeunes gÃ©nÃ©rations

TotalEnergies et France renouvelables, association porte-parole des Ã©nergies renouvelables en France, organisent pour la quatriÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive Â«Â GÃ©nÃ©ration TransitionÂ Â», un rendez-vous qui permet Ã prÃ¨s de 10Â 000 collÃ©giens et lycÃ©ens de dÃ©couvrir les coulisses de lâ€™Ã©olien et du photovoltaÃ¯que. Cet Ã©vÃ©nement pÃ©dagogique unique a pour ambition Ã la fois de sensibiliser les jeunes aux enjeux de la transition Ã©nergÃ©tique, et de les amener Ã la dÃ©couverte de nouveaux mÃ©tiers dâ€™avenir, grÃ¢ce Ã des visites de terrain organisÃ©es sur 150 sites partout en France.

Cette annÃ©e en Occitanie, le parc multiâ€‘Ã©nergies de Cuxacâ€‘d’Aude ouvrira ses portes le jeudi 21 mai, de 14 h Ã 16 h. Ã€ cette occasion, une vingtaine dâ€™Ã©tudiants du LycÃ©e dâ€™Enseignement Agricole PrivÃ© Les Buissonnets y seront accueillis. Les jeunes pourront ainsi dÃ©couvrirÂ :

Le fonctionnement du parc Ã©olien et de la centrale solaire

Les nouveaux mÃ©tiers liÃ©s aux Ã©nergies renouvelables

Les enjeux environnementaux liÃ©s aux Ã©nergies renouvelables

Le parc multi-Ã©nergies de Cuxac-dâ€™Aude associe production solaire et Ã©olienne sur un mÃªme site, illustrant lâ€™engagement de la commune en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique. Il comprend la centrale photovoltaÃ¯que Â« La Castello Â» de 3,6 MWc et le parc Ã©olien dâ€™Aubian de 11,5 MW en service depuis 2018, pour une puissance totale de 15,1 MW. GrÃ¢ce Ã ses 7 560 panneaux solaires et ses 5 Ã©oliennes, le site produit prÃ¨s de 30 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable par an au service du territoire.