Énergie / Industrie : BBR lance une usine dédiée aux systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS)

BBR Énergie investit 2,5 M€ pour industrialiser le stockage par batteries pour doubler sa capacité de production. Avec la certitude que le moment est venu…

L’entreprise BBR Énergie, spécialisée dans les solutions de stockage d’énergie pour l’industrie, renforce ses capacités industrielles avec une nouvelle usine de 1 500 m² dédiée aux solutions de stockage d’énergie. Cet investissement de 2,5 millions d’euros doit permettre à l’entreprise de doubler sa capacité de production. Pour soutenir cette accélération, BBR Énergie envisage désormais une levée de fonds.

Une montée en puissance industrielle dans le stockage d’énergie

Implantée à Bonson, près de Saint-Étienne, la nouvelle usine marque une étape importante dans la stratégie industrielle de BBR Énergie. L’entreprise conçoit, fabrique et intègre des solutions de stockage d’électricité par batteries destinées aux producteurs énergétiques et aux sites industriels fortement consommateurs d’énergie. Ce nouvel outil industriel permet de doubler la capacité de production de l’entreprise et d’accompagner la croissance rapide du marché du stockage. La montée en puissance du solaire et de l’éolien renforce en effet le besoin de solutions capables d’équilibrer production et consommation d’électricité et d’apporter de la flexibilité au réseau. « Le stockage devient une brique essentielle du système énergétique. Il permet de valoriser l’électricité produite par les énergies renouvelables et de la mobiliser lorsque la demande est la plus forte », explique Benjamin Barrallon, dirigeant de BBR.

Une usine dédiée à l’intégration de systèmes énergétiques complets

Cette nouvelle installation industrielle permet à BBR Énergie d’intégrer des systèmes complets de stockage d’énergie plug&play intégrant les batteries, la conversion, le transformateur et le refroidissement. Cette préparation en usine permet de réduire significativement les délais d’installation et de mise en service sur site. Ces solutions peuvent être déployées directement sur le réseau électrique afin de fournir des services de flexibilité, ou installées sur des sites industriels pour optimiser la facture d’électricité et augmenter l’autoconsommation d’électricité renouvelable locale.

Un projet industriel au cœur de la transition énergétique

L’ouverture de cette usine s’inscrit dans un mouvement plus large de réindustrialisation des technologies liées à la transition énergétique en Europe. Dans un marché où les cellules lithium-ion restent majoritairement produites en Asie, BBR Énergie a fait le choix de localiser en France les éléments à forte valeur technologique :

● Ingénierie (électrique, mécanique, thermique, logiciel)

● Conversion de puissance

● Système de refroidissement

● Intégration en conteneur

Cette stratégie permet d’augmenter la part de valeur ajoutée industrielle produite en France tout en renforçant la maîtrise technologique de l’entreprise. Le site de Bonson intègre également un laboratoire de tests destiné au développement de nouvelles solutions de stockage et de gestion de l’énergie.

Une usine pensée comme un démonstrateur grandeur nature

Le nouveau site fonctionne également comme démonstrateur grandeur nature des technologies développées par l’entreprise. L’usine intègre plusieurs briques énergétiques :

● centrale photovoltaïque

● stockage d’énergie par batteries

● stockage thermique

● pompe à chaleur au propane développée en interne

● système de gestion de l’énergie optimisé et développé en interne (EMS)

Grâce à une infrastructure électrique dotée d’un point de livraison de 1 MW, le site permet également de tester les équipements en conditions réelles.