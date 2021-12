Le Parc des Princes s’équipe de 48 panneaux photovoltaïques DualSun Flash hybrides

Le Parc des Princes arbore désormais, sur les toits de sa toute nouvelle cuisine centrale, des panneaux photovoltaïques. Une action forte qui prouve que le stade n’entend pas rester sur la touche en matière de transition écologique. C’est DualSun, la PME créatrice du premier panneau solaire hybride made in France, qui a emporté la confiance du Parc des Princes. 48 panneaux solaires en autoconsommation alimentent désormais le stade en électricité verte.

Depuis quelques mois déjà, dans la toute nouvelle cuisine centrale du stade, on mitonne canapés et autres bons petits plats… au solaire ! Car, dans cette structure modulaire construite durant l’été 2020, les fourneaux sont alimentés par les 48 panneaux photovoltaïques installés sur son toit. Tout comme l’est le reste du stade, que cette centrale solaire dessert en électricité verte.

Ca nous a rendu fiers !

Au commencement du projet, il y a la volonté de trouver une solution plus verte pour rendre le stade plus autonome en électricité. Et c’est l’installation d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation qui s’impose. Les rênes de l’opération sont alors confiées à DualSun, une société française pionnière en matière de panneaux solaires hybrides 100% français. “Nous avions déjà une expérience dans la mise en place de centrales solaires sur des bâtiments publics. Mais travailler pour une entité de cette envergure, ça nous a rendu fiers !”, se souvient Jérôme Mouterde, Président-fondateur de DualSun.

Tout est démontable

Depuis son installation l’hiver dernier, la centrale, composée de 48 panneaux DualSun FLASH exposés plein sud, présente de bons rendements. Mais d’autres avantages ont fait pencher la balance. La rapidité de l’installation d’abord. Une semaine a suffi pour poser l’ensemble des panneaux solaires. La modularité de la solution, ensuite. “Tout est démontable. Si un jour on veut ajouter un étage à la cuisine, on sera en mesure de remettre les panneaux directement sur l’étage supplémentaire” argumente Augustin Masurel, responsable de site du Parc des Princes. Enfin, c’est la relation de confiance établie entre DualSun et son client qui a fini de convaincre le stade. “DualSun a été très professionnelle, très efficace dans les échanges et dans la réactivité d’installation et de pose.”, conclut Augustin Masurel.

www.youtube.com/watch?v=lfSPLzDq5TA