GoodWe en plein boom !

Surfant sur les vagues du PV et du stockage d’énergie, les livraisons d’onduleurs de stockage d’énergie de GoodWe au premier semestre correspondent aux livraisons totales de l’année précédente. Une bonne cuvée que l’année 2021 !

Le stockage de l’énergie fait partie intégrante de l’utilisation des énergies renouvelables. Le développement de solutions innovantes de stockage de l’énergie, qui permettent de produire de l’énergie sans émissions 24 heures sur 24, a accru la popularité de ces solutions sur les marchés des capitaux. Ces dernières années, le coût de l’énergie (LCOE) pour la production d’énergie renouvelable et le stockage industriel de l’énergie a considérablement baissé, ce qui en fait une alternative énergétique très compétitive.

217 500 unités de ses onduleurs PV au premier semestre

GoodWe a récemment publié son rapport semestriel 2021. Ce dernier montre qu’au cours du premier semestre de l’année, GoodWe a expédié près de 217 500 unités de ses onduleurs PV connectés au réseau sur les marchés du monde entier, ce qui représente 66 % des expéditions annuelles en 2020 (qui s’élevaient à 330 000 unités). Sur le segment en plein essor des systèmes de conversion de puissance (PCS) pour le stockage d’énergie, GoodWe a réussi à expédier environ 21 000 unités au cours du premier semestre de l’année, soit presque autant que les expéditions annuelles totales de l’année précédente (22 300 unités). Cela prouve non seulement que la pénétration de GoodWe sur le marché des onduleurs de stockage d’énergie augmente rapidement, mais cela indique également comment GoodWe a été en mesure de conserver sa position de leader sur le marché des onduleurs de stockage d’énergie résidentiels dans un contexte de concurrence féroce.

Surfant sur la vague du développement du PV à architecture distribuée

Les données financières du premier semestre montrent que GoodWe a réalisé un chiffre d’affaires de 168 millions de dollars, un bénéfice net attribuable à la société mère de 23,7 millions de dollars et un bénéfice net après déduction de 22 millions de dollars, soit une augmentation de 26,66 % en glissement annuel. En tant que fabricant engagé dans une recherche et un développement continus autour de systèmes innovants permettant la mise en place de réseaux, et dans l’application d’une technologie efficace d’électronique de puissance, GoodWe a principalement pris les onduleurs PV et les solutions d’énergie intelligente (y compris les onduleurs de stockage d’énergie) comme point d’entrée sur les marchés mondiaux hautement concurrentiels des solutions de production d’énergie PV et d’autres énergies renouvelables. Jusqu’à présent, GoodWe a réussi à gagner continuellement de nouvelles parts de marché et des dividendes plus élevés.

Encadré

Le bon classement Altman Z “Best-in-Class” de GoodWe dans le rapport 2021 de BloombergNEF

Ces dernières années, GoodWe a gagné d’importantes parts de marché dans les différents segments dans lesquels elle opère. L’entreprise a réussi à signer une série d’accords de distribution mondiaux avec certains des plus grands distributeurs de produits photovoltaïques au monde, couvrant six continents et toutes les catégories de produits d’onduleurs.

Les solides performances commerciales et financières de GoodWe au cours de cette période lui ont valu le plus haut score Altman Z parmi les fabricants d’équipements photovoltaïques dans le rapport annuel de BloombergNEF, ce qui reflète sa solide santé financière et sa bancabilité. Le Z-score d’Altman est un indicateur qui permet de déterminer la stabilité financière des entreprises, en particulier dans le secteur de la fabrication, et qui prend en compte la rentabilité, les liquidités, l’endettement, la solvabilité ainsi que les indicateurs d’activité…