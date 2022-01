EDF Pulse & You : une communauté énergétique en 2022, ça ressemble à quoi ?

EDF Pulse & You, qui rassemble plus de 10 000 Pulseurs, lance une campagne de co-création autour de la communauté énergétique. La plateforme se questionne ainsi, avec sa communauté, sur les bonnes pratiques à adopter pour développer, ensemble, un projet d’énergie renouvelable. L’idée est d’échanger autour des grandes thématiques telles que l’autoconsommation collective, l’usage d’une infrastructure ambitieuse ou encore les tarifs groupés de rénovation à mettre en place. Cette campagne est une belle occasion pour EDF de mesurer les besoins de ses consommateurs.

Une campagne d’idéation pour définir la communauté de demain ! La campagne autour de la consommation énergétique, disponible jusqu’au 28 février 2022 sur la plateforme, permet à EDF Pulse & You de définir les enjeux et actions à mettre en place autour de la création d’une communauté énergétique.

Plus que jamais, les enjeux de la crise climatique sont au cœur de tous les sujets. Afin de renverser cette tendance, le monde doit opérer une transition de son système énergétique de toute urgence, et celle-ci ne pourra s’accomplir qu’avec la collaboration des citoyens. Dans cette optique, la notion de communauté a émergé au sein du Gouvernement et a vu le jour dans la législation européenne en 2018.

L’objectif de ce projet est donc de répondre aux problématiques environnementales actuelles. Cela s’incarne notamment dans de nouvelles manières de produire, consommer mais aussi de stocker son énergie, de manière individuelle ou collective. Disponible jusqu’au 28 février 2022, la campagne EDF Pulse & You, “Une communauté énergétique qui vous ressemble, ça ressemble à quoi ?”, invite les Pulseurs à exprimer librement leurs expériences et opinions personnelles. Cette campagne a pour but de comprendre comment le grand public donne du sens à ce sujet de communauté énergétique et identifie des concepts attractifs pour co-construire ensemble les bénéfices que peuvent apporter le projet.

Les axes abordés sont :

● L’échelle envisagée pour aborder le terme de communauté (voisins, immeuble, rue, quartier, ville, département, région),

● Les activités de ce groupe,

● Les objectifs et valeurs à dessiner,

● Le rôle que chacun doit jouer dans cette nouvelle structure,

● L’organisation la plus pertinente à mettre en place

La campagne “Une communauté énergétique qui vous ressemble, ça ressemble à quoi ? ” est disponible jusqu’au 28 février 2022, sur EDF Pulse & You.