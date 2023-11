Le numÃ©ro 1 des opÃ©rateurs de satellites en Asie veut lancer un systÃ¨me de prÃ©vision de l’Ã©nergie solaire en Europe

Le géant japonais des satellites SKY Perfect JSAT souhaite développer ses activités de prévision du rayonnement solaire à l’échelle internationale, en particulier en Europe, où le marché de l’énergie solaire connaît une croissance constante. En avril, le numéro 1 des opérateurs de satellites en Asie a lancé Solar Meilleur, un dispositif qui peut fournir des prévisions à court et à long terme du rayonnement solaire en utilisant des images satellite ainsi que des technologies d’intelligence artificielle (IA) et de l’Internet des objets (IdO). Une version digitale améliorée de feue Madame Soleil !



Solar Meilleur, connu au Japon sous le nom de “Sora Mieeru”, ou “Je peux voir le ciel”, permet aux propriétaires de panneaux solaires de connaître à l’avance la quantité d’énergie solaire qui sera générée. Ce dispositif de pointe, qui permet d’utiliser plus efficacement l’énergie solaire en combinant des observations spatiales et terrestres, est un outil essentiel pour une société sans émissions de carbone.

Un secteur de la météorologie sans frontières

Après avoir signé des contrats avec plusieurs clients nationaux, la société se tourne désormais vers le marché mondial, le secteur de la météorologie ne connaissant pas de frontières. “Le défi de l’énergie solaire réside dans la variation des conditions d’ensoleillement et de nébulosité. Ce défi est le même partout”, a déclaré Hiroki Obuchi, responsable du projet Green Innovation Solar Meilleur. “Je suis convaincu que nous pouvons contribuer à la production d’énergie solaire, car la logique est la même partout dans le monde”, a exprimé Hiroki Obuchi lors d’un entretien accordé au siège de l’entreprise à Tokyo à la fin du mois dernier. SKY Perfect JSAT se concentre en particulier sur l’Europe, où le commerce de l’énergie électrique à court terme est très actif. “Je pense que nos prévisions à court terme sont plus précises que celles d’autres produits”, a déclaré Hiroki Obuchi. “En Europe, il existe un marché de l’électricité pour de courtes périodes, et c’est là que notre produit sera le mieux adapté”, a-t-il expliqué, ajoutant que l’entreprise devrait s’implanter sur le marché européen dès l’année prochaine.

Satellites, IA et IdO

Le dispositif prédit la quantité de rayonnement solaire qui arrivera du soleil en combinant des images de nuages provenant de satellites météorologiques avec des données visuelles et autres provenant d’un dispositif au sol, appelé “Solar TAMAGO”, ou “œufs solaires”. L’appareil IdO (Internet des objets), qui se présente sous la forme de deux œufs superposés, est doté d’une caméra à ciel ouvert, de capteurs météorologiques pour la température, l’humidité et la pression, et d’un système de communication LTE. Le dispositif est placé dans les centrales solaires pour collecter des données en temps réel sur les conditions météorologiques à des endroits précis du sol. Le système de Solar TAMAGO analyse les données pour fournir la durée exacte d’ensoleillement, tout en utilisant l’intelligence artificielle pour améliorer en permanence la précision des prévisions. Grâce à ce système, les propriétaires de panneaux solaires peuvent vendre de l’électricité en temps opportun et de manière efficace, tandis que les compagnies d’électricité peuvent ajuster l’équilibre entre la production d’énergie solaire et la production d’énergie thermique afin de réduire les surplus d’électricité. La période de prévision du système s’étend de cinq minutes à trois jours, et l’entreprise se donne pour objectif d’atteindre un taux de précision supérieur à 80 % pour ses prévisions à 30 minutes. Tout en stimulant les ventes mondiales de Solar Meilleur, la société explore également de nouvelles opportunités commerciales pour ce dispositif. “Puisqu’il s’agit du rayonnement solaire, le système peut être utilisé dans des domaines tels que l’agriculture, les industries primaires et l’observation météorologique”, a déclaré Hiroki Obuchi.

Des défis à relever pour étendre le champ d’action des entreprises

Ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la société pour diversifier davantage ses activités. SKY Perfect JSAT possède une flotte de 17 satellites géostationnaires qui soutiennent la télévision payante multi-chaînes au Japon et les services de communication dans les régions de l’Asie-Pacifique et de l’Amérique du Nord. “En explorant de nouvelles opportunités commerciales distinctes des activités de communication et de diffusion par satellite, nous essayons de créer une nouvelle dynamique en utilisant l’imagerie satellite”, a affirmé Hiroki Obuchi. “Solar Meilleur est l’une des dernières innovations”, a-t-il ajouté.

Encadré

SKY PErfect JSAT, entre espace et médias

Le groupe SKY Perfect JSAT puise ses forces dans les activités hybrides de l’espace et des médias. Son activité spatiale offre une large gamme de services de communication par satellite et de solutions couvrant la terre, la mer et au-delà. L’entreprise fournit également de nouveaux services liés à la technologie spatiale, tels que des informations géospatiales, en collectant et en analysant des données d’imagerie provenant de satellites d’observation de la terre. Dans le domaine des médias, l’entreprise exploite la plateforme de télévision payante multicanaux “SKY PerfecTV !”, le service de streaming vidéo à la demande “SPOOX”, ainsi que des services de diffusion par Internet et par fibre optique au Japon, afin de répondre aux besoins diversifiés des utilisateurs.