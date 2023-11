AMARENCO a testÃ© le CUBE de CALIBSUN et va lâ€™adopter

Le groupe AMARENCO a déployé de septembre 2022 à septembre 2023 CUBE, le premier service au monde d’estimation du potentiel d’ensoleillement d’un site, conçu par CALIBSUN. CUBE intègre une cabine de mesure autonome et clé-en-main ainsi qu’un algorithme de calibration à la pointe de la technologie numérique. Ce qui a permis au groupe AMARENCO d’optimiser le financement et d’assurer la viabilité économique à long terme d’une de ses futures centrales photovoltaïques dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et des futurs projets…

Le groupe AMARENCO a fait appel à CALIBSUN pour estimer précisément le potentiel d’ensoleillement d’un site, dans le cadre du développement d’une centrale photovoltaïque de plus de 100 MW. L’estimation de la quantité d’électricité que devrait produire une centrale photovoltaïque, ou estimation du productible, est directement liée aux conditions climatiques locales (ensoleillement, température, encrassement des modules, etc.). Elle se base sur l’analyse des données historiques pour établir une année météorologique type, cependant il est rare que les données récoltées sur site, plus fiables et plus représentatives existent. L’estimation du productible repose donc généralement uniquement sur des données satellites, avec une large résolution de plusieurs km², qui présentent des erreurs pouvant conduire à une sur ou sous-estimation importante du potentiel d’ensoleillement et donc du productible.

+1,5% de productible

Afin de supprimer ces erreurs, CALIBSUN a conçu la première cabine de mesure autonome en énergie, sécurisée et intégrant tous les instruments nécessaires à la récolte et à la validation des données du site (ensoleillement, pluviométrie, vent, températures…). De nombreux défis ont dû être relevés pour garantir une mesure de qualité, toutes les 5 minutes durant 12 mois en continu, sur le site isolé de la future centrale du groupe AMARENCO. Benjamin Rodriguez, Directeur du développement de CALIBSUN détaille : « nous avons su relever le défi d’enregistrement et de communication des données, malgré la zone d’implantation isolée et coupée du réseau. A l’issue de la campagne achevée en septembre 2023, plus de 98% de l’ensemble des données, validées par un contrôle qualité, ont été utilisées pour la calibration ». Aboutissement de 10 années de recherches menées par CALIBSUN en partenariat avec le laboratoire OIE (Observation, Impacts, Energie) de Mines Paris – PSL, la performance de l’algorithme de calibration a été préalablement validé par comparaison avec plusieurs bases de données satellites indépendantes et réputées. En octobre 2023, CALIBSUN a fourni au groupe AMARENCO des données calibrées, prêtes à être utilisées dans l’étude de productible (Yield Report). Grâce à la qualité des données récoltées sur site par la cabine de mesure et au traitement effectué sur l’historique des données satellites CUBE a validé le potentiel d’ensoleillement et a permis de réévaluer à la hausse l’estimation de productible de +1,5% par rapport à la base de données satellite référente, utilisée par les conseillers techniques.

Optimiser le financement

Les résultats très positifs de la première campagne de mesure de CUBE permettent au groupe AMARENCO d’optimiser le financement de sa future centrale de 100 MW comme l’explique Gonzague Vuillier, Responsable Construction au sein du groupe AMARENCO : « Je suis très heureux de terminer cette première campagne de mesures d’ensoleillement pour notre future centrale photovoltaïque. Ces nouvelles données vont nous permettre d’améliorer avec précisions nos estimations de productibles, et ainsi faciliter tous nos futurs échanges techniques et contractuels avec nos partenaires. Je tiens également à souligner les facilités de logistique et de mise en place de la cabine de mesure de CUBE sur notre site. Efficace et rapide ! Nous sommes donc très satisfaits de cette première expérience avec les équipes de CALIBSUN et pensons maintenant à déployer cet outil sur l’ensemble de nos grands projets. »