elmy lance sa solution B2B pour la valorisation du surplus dâ€™Ã©lectricitÃ© en autoconsommation

elmy, énergéticien 100% vert qui gère et valorise les énergies renouvelables de la production jusqu’à la fourniture, lance à grande échelle sa solution pour accompagner les professionnels et collectivités en autoconsommation : la valorisation de surplus d’électricité. Cette offre vient proposer une alternative compétitive au process classique de revente de surplus à EDF OA (obligation d’achat).

La nouvelle offre d’elmy a ainsi pour ambition de répondre à une demande de plus en plus forte : aider les professionnels à mieux valoriser leur surplus de production, avoir de la visibilité sur leurs revenus, leur permettre de rentabiliser leurs projets plus rapidement et contribuer à la transition énergétique en augmentant l’injection d’électricité renouvelable sur le réseau. Tous les projets d’autoconsommation (individuelle, collective), ainsi que tous les actifs de production renouvelables sont éligibles : photovoltaïque, éolien ou hydraulique, quel que soit la puissance installée et le volume d’électricité produit.

Cette solution simple et clé en main prend la forme d’un contrat de 1 à 3 ans reconductible, avec une mise en place en 48H et un tarif fixe très attractif sur le marché, laissant la liberté de choix du fournisseur d’électricité. Grâce à cette offre compétitive, elmy assure la responsabilité d’équilibre des projets en autoconsommation, et fait la promesse d’une rémunération au meilleur prix.

Quelques chiffres depuis le début de la commercialisation

Plus de 470 contrats signés en autoconsommation individuelle ou collective (et quelques contrats en injection totale) ;

12.2 GWh de surplus d’autoconsommation valorisés au total