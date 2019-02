Le nouveau panneau solaire du groupe REC pour changer la donne

Le groupe REC, acteur européen majeurs des panneaux solaires, lancera un nouveau panneau solaire novateur à Intersolar Europe en mai prochain. Travaillant sur une technologie révolutionnaire, REC est sur le point de créer le panneau solaire le plus puissant au monde pour ses clients du monde entier en quête des dernières innovations. Emanant du leadership de REC sur la technologie des cellules demi-coupées, le nouveau panneau combine des cellules à hétérojonction (HJT) et une technologie de connexion avancée développée en partenariat avec Meyer Burger. Le nouveau produit renforce la position de REC en tant qu’industriel du solaire à forte valeur ajoutée technologique.

Produit révolutionnaire avec une densité de puissance inégalée

Le nouveau produit arrive un an après le très panneau solaire REC N-Peak sorti des laboratoires d’innovation de REC et quelques mois seulement après le début de la production de panneaux monocristallins basé sur la technologie TwinPeak de REC maintes fois primée. Le futur module tirera parti du savoir-faire de REC dans l’optimisation des processus actuels. Steve O’Neil, PDG de REC, explique: «Notre nouveau produit phare fournira une densité de puissance nettement meilleure et modifiera fondamentalement l’équilibre concurrentiel via un grand fossé de puissance qui dépasse de loin ce qui est disponible aujourd’hui sur le marché.

Des technologies de pointe

Reflétant sa philosophie de collaborer avec les meilleurs acteurs du secteur – qu’il s’agisse de distributeurs, d’installateurs solaires ou de partenaires d’innovation -, REC s’est allié pour la réalisation de ce nouveau panneau solaire avec la société Swiss PV Meyer Burger qui a mis eu point la technologie cellulaire HJT (Heterojunction Technology). REC est ainsi en capacité de combiner les avantages des cellules solaires en silicium cristallin avec ceux de la technologie des couches minces pour une efficacité et un rendement en électricité bien supérieurs. Les panneaux peuvent être fabriqués avec des températures à d’autres méthodes de fabrication, ce qui simplifie le processus de production et réduit l’énergie consommée. De plus, la connexion évolutive de cellules SmartWire (SWCT ™) de Meyer Burger est une technologie qui maximise le rendement énergétique des modules solaires HJT. De quoi rendre impatient avant Intersolar !

