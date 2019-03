METRON élu Nouveau Pionnier de l’Energie 2019, lors du sommet Bloomberg New Energy Finance à New York

METRON, entreprise française innovante du numérique en intelligence énergétique pour l’industrie, fait partie des dix entreprises au monde reconnues pour leur leadership dans les technologies transformatrices et désignées comme les Nouveaux Pionniers de l’Energie 2019, par Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Détails !

Dix entreprises innovantes qui révolutionnent dans le monde les secteurs de l’énergie, des transports et de l’industrie ont été nommées par BloombergNEF (BNEF) « Nouveaux Pionniers de l’Energie 2019 ». Ces entreprises novatrices favorisent la transition vers une économie à faible émission de carbone et mettent en lumière de nouvelles formes de business modèles, de technologies, de structures de marché et de débouchés commerciaux, dans des domaines tels que la recharge des véhicules électriques, la numérisation industrielle et les procédés de fabrication.

Les lauréats ont été sélectionnés parmi près de 200 candidats issus de 35 pays dans le monde. Chaque candidat a été évalué par un jury indépendant composé d’experts industriels, d’analystes et de spécialistes BNEF de la technologie, en fonction de trois critères : le potentiel de développement et de son impact global, le caractère innovant de la technologie ou du modèle d’entreprise, ainsi que le niveau de déploiement commercial et de croissance des ventes.

Intelligence artificielle et énergie en temps réel

Michael Wilshire, Président du comité de sélection chez BloombergNEF souligne : « Cette année, nous avons reçu un nombre record de candidatures de grande qualité, en provenance du monde entier. Nous continuons de remarquer de grandes innovations dans l’utilisation des technologies numériques telles que l’intelligence artificielle, l’IoT et la cybersécurité qui rendront notre système électrique et nos processus industriels plus efficaces, flexibles, propres et sécurisés. Nous nous réjouissons de l’initiative, la créativité et la détermination de ces pionniers et de l’impact qu’ils peuvent avoir sur les industries et la société ».

« Nous sommes convaincus que l’usine du futur sera au cœur de la transition énergétique mondiale ; elle sera bas carbone, avec une consommation, voire une production, d’énergie gérée et optimisée en temps réel. Grâce à notre technologie basée notamment sur l’intelligence artificielle, cela est déjà une réalité : nous réduisons ainsi les coûts énergétiques des industries et leur impact sur l’environnement dans le monde. Cette distinction internationale vient récompenser tout le travail de nos équipes depuis notre création”, se félicite Vincent Sciandra, CEO et co-fondateur de METRON.

Encadré

A propos de METRON

METRON ambitionne de transformer l’énergie en centre de profit dans le secteur industriel. METRON, société internationale de technologie fondée en 2013 en France, a développé une plateforme d’intelligence énergétique dédiée au secteur industriel. La plateforme METRON-EVA® Factory (Energy Virtual Assistant) exploite les multiples sources de données déjà existantes dans les usines et tire parti des technologies de pointe, pour identifier les opportunités d’optimisation énergétique de manière proactive et pour se connecter aux actifs énergétiques décentralisés. Plus de 80 experts énergéticiens, data scientistes et ingénieurs spécialisés travaillent aujourd’hui en Europe, en Amérique Latine, au Moyen-Orient et en Asie. Ils accompagnent les industriels de tous les secteurs d’activité pour maximiser la valeur de leurs données et mettre en place leur optimisation énergétique.

Plus d’infos…