23Ã¨me Ã©dition des Assises europÃ©ennes de la transition Ã©nergÃ©tique : lâ€™appel Ã  contributions Â« programme Â» est lancÃ© !

Du 1er au 3 février 2022, le territoire transfrontalier du Grand Genève accueillera pour la 2ème fois à Palexpo les Assises européennes de la transition énergétique – le rendez-vous annuel des acteurs territoriaux européens engagés dans la transition énergétique et l’adaptation au changement climatique. Afin de co-construire le programme général de l’édition avec les parties prenantes et d’être au plus près des enjeux actuels, les co-organisateurs de l’événement – l’agglomération transfrontalière du Grand Genève, la Communauté Urbaine de Dunkerque, Bordeaux Métropole et l’ADEME, lancent un appel à contributions pour l’élaboration du programme d’ateliers.

Collectivités, scientifiques et experts de la transition écologique, acteurs économiques et associatifs sont invités à soumettre leurs projets d’ateliers à l’organisation des Assises européennes de la transition énergétique sur le site web www.assises-energie.net avant le 30 juin. L’objectif ? Faire des Assises européennes de la transition énergétique un véritable laboratoire de partage d’expériences, d’idées et de recherche de solutions concrètes pour réussir collectivement la transition énergétique des territoires.

Le temps fort annuel des acteurs engagés dans la transition énergétique depuis 1999

Lancées en 1999 par la Communauté urbaine de Dunkerque, en partenariat avec l’ADEME, puis co-organisées par Bordeaux Métropole et le Grand Genève, les Assises européennes de la transition énergétique sont devenues au fil du temps le rendez-vous annuel des acteurs territoriaux européens engagés dans la transition énergétique. Organisées dans la continuité des temps forts gouvernementaux, notamment des sommets de l’ONU sur le Climat (COP), les Assises sont l’occasion pour les gouvernements et acteurs locaux ainsi que leurs partenaires de s’approprier de manière collective les nouveaux enjeux nationaux et internationaux et, surtout, de partager des expériences réussies et des solutions concrètes pour mettre en œuvre la transition énergétique dans les territoires. Chaque année, l’événement réunit pendant 3 jours près de 3500 congressistes autour d’un programme de plus de 150 événements : plénières, ateliers, visites de sites, village de la transition énergétique ou encore carrefour des métiers de la transition énergétique.

Comment contribuer au programme 2022 ?

Comme chaque année, les coorganisateurs appellent les acteurs engagés dans la transition énergétique des territoires à témoigner de leurs actions, de leurs expériences en matière de politique air-climat, mobilité, urbanisme, ruralité, économie circulaire, emploi, nouvelles technologies, gestion des systèmes d’information, innovations sociales, coopération ou encore planification… Ainsi collectivités, scientifiques et experts de la transition écologique, acteurs économiques et associatifs sont invités à soumettre leurs propositions de contributions au programme d’ateliers sur le site web www.assises-energie.net avant le 30 juin à17h. Parmi les formats d’ateliers au choix : « Inspiration » (ateliers de partage d’expériences), « Challenge » (ateliers de co-création) ou encore « Speed-dating » (sessions de partage d’idées pour les porteurs de projets).

Un événement accueilli, pour la 2ème fois, par le Grand Genève

Après une première édition en 2018, le Grand Genève accueillera de nouveau les Assises européennes de la transition énergétique en février 2022 (format présentiel selon conditions sanitaires). En 2018, la 1ère édition franco-suisse de l’événement avait réuni pas moins de 5000 personnes à Palexpo (IN) et tout autant sur l’ensemble des manifestations grand public menées localement sur le territoire (programme OFF d’animations). Cet événement avait alors marqué le point de départ de nombreuses démarches transfrontalières et de nouveaux partenariats avec notamment la signature de PACT’Air et ses 14 mesures phares pour la qualité de l’air entre la France et la Suisse, l’installation de la Chaire transfrontalière d’Efficacité Energétique (CITEE), ou encore la tenue en 2019 du premier évènement « La nuit est belle ! ». Cette année encore, l’événement s’inscrira dans une dynamique territoriale transfrontalière forte. Le Grand Genève vient en effet de lancer la démarche « Grand Genève en transition » qui vise à renforcer la coordination territoriale pour placer résolument l’agglomération transfrontalière sur une trajectoire de transition écologique avec des ambitions fortes : préserver durablement ses ressources naturelles (sol, eau, air, biodiversité) et répondre à l’urgence climatique.

www.assises-energie.net