Sienna Private Credit, acteur majeur du financement des acteurs de la Transition EnergÃ©tique

Le Fonds de Financement de l’Efficacité Energétique, aussi appelé Fonds F2E, est le nouveau véhicule dédié au financement de l’efficacité énergétique de Sienna Private Credit. Actuellement en cours de labellisation Greenfin !

Lancé en octobre 2022, le Fonds de Financement de l’Efficacité Energétique F2E de Sienna Private Credit couvre le marché européen de l’efficacité énergétique, estimé à plus de 8 Mds€. F2E est un fonds à impact qui contribue au projet européen de réduction des gaz à effet de serre et de création d’emplois. Actuellement en cours de labellisation Greenfin !

Des projets de centrales solaires déployées pour de l’autoconsommation,

L’efficacité énergétique es un sujet de préoccupation pour toutes les entreprises. Le marché est boosté actuellement par l’accélération de quatre thèmes pour les projets d’efficacité énergétique. Tout d’abord la performance énergétique des bâtiments et des industries. Les foncières rénovent leur patrimoine bâti pour le rendre plus économe en énergie. Certaines sont également contraintes par le décret tertiaire. Même tendance du côté des industries qui installent des équipements plus sobres et pilotent ainsi plus efficacement leurs utilités. Les entreprises déclinent également leur politique d’efficacité énergétique par un volet d’autonomie énergétique, caractérisé par des projets de centrales solaires déployées pour de l’autoconsommation, éventuellement couplés à des dispositifs de stockage d’énergie. Enfin les entreprises passent à la mobilité décarbonée en convertissant leur flotte de véhicules et en se dotant d’infrastructures de recharge et d’avitaillement.

Accompagner les entreprises dans leur transition énergétique

La crise énergétique mondiale actuelle est un catalyseur évident pour les projets d’efficacité énergétique. Les entreprises ont pris conscience que la gestion de l’énergie nécessite plus d’action que de simplement s’approvisionner en énergie au coût le plus bas possible et ont intégré le fait qu’une politique de gestion efficace de l’énergie nécessitait la plupart du temps des investissements importants. En apportant à ces entreprises des solutions de financements sous différentes formes, le fonds F2E a pour objectif de les accompagner dans leur transition énergétique.

Trois questions à Julian Lemaire, co-gérant du fonds F2E

Plein Soleil : Vous adressez un marché à la fois profond et varié. Comment comptez-vous adresser toutes les situations que vous venez de décrire ?

Julian Lemaire : Pour répondre aux différents besoins, la stratégie de F2E consiste à conclure des partenariats avec les différents acteurs techniques, notamment les développeurs, les installateurs, les bureaux d’études, les mainteneurs et les opérateurs qui interviennent dans les domaines de la performance énergétique, de l’autoconsommation, du stockage d’énergie et de la mobilité décarbonée. Il s’agit, concrètement, de mettre en place des solutions de financement sur-mesure pour ces acteurs ainsi que leurs clients. Celles-ci peuvent prendre la forme de financements de projets ou de financements corporate.

PS : Quelle est votre vision du marché ?

Julian Lemaire : Le marché est très profond et se matérialise par de nombreux projets, avec deux caractéristiques récurrentes : ils sont complexes techniquement et atomisés. L’expertise technique que nous avons acquise dans la Transition Energétique, domaine dans lequel nous opérons depuis plus de 10 ans, nous a permis de mettre en place plus de 40 opérations et de déployer plus de 400m€ de financements. Sur la performance énergétique par exemple, nous nous intéressons à certains dispositifs de subventions comme les CEE et MaPrimeRenov. Ces derniers sont des catalyseurs puissants pour la réalisation des projets. Bien les analyser requiert une expertise technique forte que nous avons acquise au travers des financements que nous avons déjà réalisés.

PS : Quid de l’autoconsommation plus précisément ?

Julian Lemaire : Sur l’autoconsommation, nous nous intéressons à l’impact de la Loi Climat&Résilience qui oblige de nombreux bâtiments et parkings à s’équiper de panneaux solaires. Ce marché nécessite par ailleurs d’être capable de gérer tout au long de leur vie des portefeuilles de petits projets. Pour cela, nous nous appuyons sur notre expertise dans le domaine des financements granulaires, avec plus de 2500 entreprises accompagnées et plus de 850m€ financés.