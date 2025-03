Le musÃ©e des Arts et MÃ©tiers prÃ©sente Batteries, une exposition pour dÃ©crypter les enjeux dâ€™une technologie clÃ©

Du 18 mars au 31 août 2025, le musée des Arts et Métiers propose une plongée au cœur de l’une des technologies les plus stratégiques de notre époque avec l’expo-capsule Batteries. Intégrée au parcours permanent du musée, cette exposition offre un décryptage technique et sociétal des batteries, technologie au cœur des enjeux contemporains liés à la mobilité et à la transition énergétique. Le vernissage de l’exposition aura lieu le 17 mars 2025 à 18h.

De leur fabrication à leur fonctionnement, Batteries explore toutes les facettes de cette technologie de stockage de l’énergie. À travers quatre sections thématiques, le visiteur est invité à découvrir le cycle de vie des batteries, leurs usages et les débats qu’elles suscitent. De la mine à l’usine, le parcours met en lumière une filière industrielle en pleine expansion et propose une expérience interactive, notamment grâce à des objets, des vidéos et des contenus développés spécifiquement pour cette exposition.

Loin de se limiter à une approche purement technologique, Batteries croise les regards de différents acteurs du secteur et interroge les impacts politiques, économiques, sociétaux et environnementaux de cette solution énergétique. Jusqu’où les batteries nous permettront-elles d’avancer ? À quel prix se construit l’avenir énergétique qu’elles façonnent ? Autant de questions essentielles abordées au fil du parcours.

Après sa présentation à Paris, l’exposition voyagera dans plusieurs villes en France pour poursuivre cette réflexion à l’échelle nationale. Batteries est une opération soutenue par l’État dans le cadre de l’AMI Compétences et Métiers d’Avenir du Programme France 2030, opéré par la Caisse des Dépôts. L’exposition est réalisée en partenariat avec L’École de la Batterie.