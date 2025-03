Akuo ouvre la voie à la croissance durable en organisant un atelier sur l’énergie verte à Stip (Macédoine du Nord)

Akuo, développeur et producteur global indépendant d’énergie renouvelable a renforcé son engagement à favoriser un avenir plus vert en organisant un atelier collaboratif en partenariat avec l’université « Goce Delcev » de Stip, en présence de représentants du gouvernement, de chefs d’entreprise, d’experts en environnement, d’étudiants et de représentants des secteurs de l’agriculture et de l’énergie. L’atelier, intitulé « Empowering Stip through driving sustainable growth, agriculture, and green energy transition », intègre de l’initiative plus large d’Akuo visant à stimuler l’innovation et à créer des avantages économiques et environnementaux à long terme dans les territoires, ainsi qu’à donner aux communautés locales les moyens d’explorer des solutions pour intégrer les énergies renouvelables dans des modèles économiques durables.

Dans son discours de bienvenue, le maire de Stip, Ivan Jordanov, a souligné que cette région joue un rôle clé dans la transition énergétique grâce à sa situation géographique, à son infrastructure industrielle développée et à sa forte sensibilisation au développement durable. « La coopération avec les institutions, le secteur privé et la communauté universitaire nous permet d’apprendre et de mettre en œuvre les dernières technologies et les meilleures pratiques en matière de sources d’énergie renouvelables. Grâce à des solutions intelligentes en matière d’efficacité énergétique, nous créons des conditions durables pour la croissance économique et une meilleure qualité de vie pour les citoyens », a déclaré l’édile, qui a exprimé sa plus grande gratitude à Akuo pour avoir intégré les communautés locales dans ses initiatives en matière d’énergies renouvelables.

« Un projet d’énergie renouvelable est un projet à long terme »

Au cours de l’atelier, Akuo a présenté les opportunités d’investissement, les avancées technologiques et les recommandations politiques susceptibles d’accélérer la transition de Stip vers une économie plus verte. Akuo a partagé des études de cas réussies de ses projets dans le Monde, démontrant les avantages tangibles de l’intégration de l’énergie propre pour les territoires.

Le deuxième panel a fourni des informations précieuses sur les besoins et les demandes des étudiants de Stip et de la région environnante. Grâce à des discussions dynamiques et à l’échange d’expériences, le panel a joué un rôle crucial dans la définition et la co-construction du projet de la fondation. Ces conversations permettent d’identifier les véritables défis auxquels sont confrontés les étudiants et la communauté, et de s’assurer que le projet évolue en fonction de leurs besoins. « Un projet d’énergie renouvelable est un projet à long terme : chez Akuo, nous développons de tels projets avec de grandes ambitions pour les citoyens locaux. Nous faisons partie du paysage et c’est donc notre rôle de soutenir l’université et l’interaction entre l’énergie et la production agricole », a déclaré Emil Bakic, directeur d’Akuo pour les Balkans.

Lancer des projets pilotes qui intègrent les énergies renouvelables dans la production agricole

« La fondation Akuo travaille activement sur ce projet depuis des mois avec les parties prenantes locales : il ne s’agit pas de simples mots, mais de projets qui ont un véritable impact et qui changent la donne au service des étudiants, des universités et des communautés locales. Notre rôle et notre passion sont de faire en sorte que cela se produise », a déclaré Katinka Rambert, directrice de la RSE d’Akuo et responsable de la Fondation Akuo. L’atelier s’est conclu par la présentation, par la Fondation Akuo, de mesures concrètes pour continuer à soutenir la transition de Stip vers la durabilité. Il s’agit notamment de lancer des projets pilotes qui intègrent les énergies renouvelables dans la production agricole, de créer un groupe de travail régional sur le développement durable et d’établir des cadres de collaboration permanents pour garantir des progrès continus. Akuo, au travers de cette initiative, réaffirme sa position d’acteur clé en Nord Macédoine, en faveur des énergies renouvelables et de la durabilité. En prenant des mesures proactives pour responsabiliser les communautés et investir dans des solutions vertes, Akuo transforme non seulement le paysage économique de Stip, mais donne également l’exemple d’un modèle de développement économique durable dans le monde entier.