Dr Peter Vest devient le nouveau directeur de la stratÃ©gie de Greencells Group

Le développeur de projet mondial et fournisseur de services EPC Greencells Group annonce la nomination du Dr Peter Vest au poste de directeur de la stratégie. Cette nomination souligne la politique volontariste de croissance de la société basée à Sarrebruck et les ambitions de poursuivre l’expansion mondiale du Groupe.

Avec plus de 2 GWc de centrales solaires installées dans le monde, Greencells Group est l’un des plus grands prestataires de services dans la planification et la construction de centrales solaires à grande échelle. Depuis sa création en 2007, la société s’aligne sur une trajectoire de croissance régulière et a réalisé un chiffre d’affaires annuel de plus de 100 millions de dollars US au cours de l’exercice 2019. Dr. Peter Vest, un expert renommé du secteur énergétique allemand, reprend donc le nouveau poste de directeur de la stratégie.

Un recrutement pour stimuler encore le développement

Au cours de sa longue carrière, Peter Vest était responsable de la gestion du marketing, des ventes et du développement commercial chez EnBW, l’un des plus grands fournisseurs d’énergie allemands. Il a également occupé le poste de PDG de Yello Strom, la plus grande nouvelle marque d’énergie en Allemagne. De 2013 à 2019, le Dr Vest a été associé directeur de WIRCON GmbH, où il a joué un rôle clé dans la fondation et le développement de l’entreprise, qui développe, construit et exploite des projets d’énergie renouvelable au niveau international. Andreas Hoffmann, PDG de Greencells Group, voit la nouvelle recrue comme un indicateur du développement prometteur de l’entreprise et de l’industrie: «Compte tenu de l’expansion dynamique de notre groupe et de l’énorme potentiel de marché dans le domaine des énergies renouvelables, nous souhaitons stimuler encore plus activement l’orientation à moyen et long terme de notre entreprise en créant un poste de directeur de la stratégie. Dr. Vest a dirigé des entreprises dans les secteurs des énergies traditionnelles et renouvelables et possède une vaste expérience dans la création d’entreprises et la gestion de marques. Le fait que nous soyons en mesure d’attirer dans notre entreprise un chef de file hautement expérimenté et reconnu comme le Dr Vest démontre le grand potentiel du groupe Greencells. ”

« L’énergie solaire est désormais compétitive presque partout »

Peter Vest estime que Greencells Group est bien positionné pour poursuivre sa croissance et son expansion à tous les niveaux de la chaîne de valeur: “Sur la base de l’activité EPC qui a un indéniable succès international et dans laquelle Greencells a légitimement acquis une excellente réputation dans le monde entier, nous pourrons pour renforcer davantage notre position dans le développement de projets nous allier avec des partenaires locaux compétents dans nos marchés cibles à l’avenir et aussi nous rapprocher un peu plus des marchés des capitaux. Notre expertise dans la construction, l’exploitation et la gestion de l’énergie d’usines fait une différence décisive dans le développement de projets. L’énergie solaire est désormais compétitive presque partout et est le moyen le moins cher de produire de l’énergie. Pour accélérer la transition énergétique mondiale, il est crucial de développer de nouveaux projets et de les amener en toute sécurité sur le réseau afin de remplacer autant de production fossile et intensive en CO2 que possible. Greencells apporte une contribution extrêmement importante à cela. ” Dans un contexte de marché qui reste positif malgré la crise sanitaire de la Covid-19, le Groupe Greencells se voit encore mieux positionné pour réaliser tout son potentiel d’opportunités de croissance.