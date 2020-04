Le monde Ã©volue, Lumo aussi en dÃ©voilant sa nouvelle plateforme de marque et sa volontÃ© de diversification !

Lumo, c’est l’histoire d’un pionnier du financement participatif, guidé par des valeurs inchangées, qui s’inscrit aujourd’hui dans une nouvelle dynamique multi-axes. Toujours tourné vers l’avenir, l’international…sans oublier le solaire !

Après 8 ans d’existence, la nécessité d’ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire de Lumo était une évidence, afin de reposer avec force et engagement ce qui détermine et anime chaque jour les fondateurs de l’entreprise. Dès maintenant, Lumo veut être la plateforme transactionnelle de référence pour le financement de projets d’ampleur en réponse à l’urgence écologique.

Une marque accentuée, un site web repensé, une nouvelle identité visuelle

Depuis le 1er jour, Lumo offre l’opportunité d’orienter l’épargne vers des projets responsables à impact positif. C’est pourquoi, aujourd’hui, le terme « investissements » vient appuyer davantage la marque Lumo, afin de valoriser l’épargne collectée et d’en faire une ressource utile à l’urgence écologique.

Ainsi, en tant que solution digitale, il était aussi essentiel pour Lumo de présenter une version améliorée de sa plateforme, qui se veut sobre, épurée, mais aussi plus complète pour une expérience client optimisée et accessible à tous. Le orange demeure la couleur emblématique et colore toujours l’histoire de Lumo, de rayonnement, d’énergie et de passion de façon assumée, tranchée.

Une diversification multi-axes

Désormais, avec Lumo, les investisseurs citoyens auront donc l’opportunité d’investir dans une variété de projets selon leurs propres choix d’arbitrage risque – rendement. Lumo proposera à l’avenir d’agir pour la transition écologique dans toutes ses dimensions : efficacité énergétique, mobilité douce, traitement des déchets, etc. avec la même exigence et qualité d’information dans l’analyse des projets. Et puisque l’urgence écologique est l’affaire de tous, un enjeu planétaire sans frontières, Lumo se penchera également vers des projets hors France métropolitaine.

Et le solaire alors ?

Lumo propose 3 projets solaires actuellement ouverts à l’investissement participatif sur sa nouvelle plateforme : Soleil de Saint-Médard-La-Rochette situé dans la Creuse (23), Soleil de Boulogne sur Gesse sise en Haute-Garonne (31) et le dernier en date le parc photovoltaïque de Vermenton dans l’Yonne (89).

Focus sur Vermenton. L’ancienne carrière de calcaire qui a cessé son exploitation en 2007, va donc bientôt accueillir un parc photovoltaïque d’une surface de 18 hectares. Ce site, propice à l’installation du fait de sa localisation hors de tout périmètre majeur de protection environnementale, va donc être valorisé. Il permettra à terme de produire 16 336 000 kWh par an d’énergie verte, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 3 425 foyers ; un bénéfice environnemental conséquent qui représente 1 307 tonnes équivalent CO 2 évitées par an. Les travaux se dérouleront courant 2020. Neoen, l’un des tout premiers producteurs indépendants d’énergie renouvelable au monde, a fait naître ce projet. Il en assure le développement et l’exploitation, avec rigueur et qualité.

Un lien fort avec le territoire

Depuis sa création, Neoen a toujours exprimé sa volonté de créer un lien fort avec les territoires et ses habitants. C’est pourquoi, Neoen ouvre ce projet au financement participatif et s’est associé de nouveau à Lumo pour assurer le succès de la collecte.Plateforme de référence pour le financement de projets d’ampleur en réponse à l’urgence écologique, Lumo propose ainsi à tous les habitants de l’Yonne, et départements limitrophes (Côte d’or, Nièvre, Loiret, Seine-et-Marne et Aube) de contribuer collectivement au succès de ce futur parc photovoltaïque. La collecte s’est ouverte le 10 avril dernier pour une période de deux mois. Grâce à cette solution d’investissement 100% digitale, innovante et responsable, Lumo offre l’opportunité à tout un chacun d’orienter son épargne vers un projet local, durable et à impact, sans compromis sur la rentabilité. Il s’agit là d’un moyen fort d’impliquer les riverains dans l’avenir de leur région et de les faire bénéficier très concrètement de la richesse économique locale. Cet investissement est accessible à partir de 50 €. Il s’agit d’un placement de moyen terme à rémunération fixe, et remboursement du capital in fine. A chaque échéance, l’investisseur recevra les intérêts nets dus, et le capital investi sera remboursé lors de la dernière échéance.