A l’heure du Covid-19, les projets de Synergie Solaire comme autant d’aides prÃ©cieuses pour amÃ©liorer la santÃ© en Afrique

A l’heure du confinement et de la crise du Covid-19, le fonds de dotation Synergie Solaire évoque quelques projets en cours sur le continent africain. Où l’on s’aperçoit que le solaire apporte sa pierre à l’édifice en matière de santé sur le continent africain !

On s’envole pour la Guinée-Conakry avec l’électrification solaire des services collectifs (écoles, centre de santé, éclairage public) du village de Kambaco ainsi qu’un accès à l’eau par le pompage solaire. L’ONG partenaire est Electriciens Sans Frontières ; le Mécène : VSB Energies nouvelles. Sur ce projet il a été retenu d’alimenter l’ensemble des villageois (éclairage public & marché), les élèves de l’école primaire et du collège (éclairage des classes et salle informatique), les patients et le personnel du centre de santé (éclairage et conservateur de vaccins), les commerçants du marché (éclairage public).

Un conservateur de vaccin solaire

Concernant la production centralisée, pour le courant alternatif, on dénombre 8 modules photovoltaïques 250 Wc / 24 V (4 chaînes de 2 modules); 12 batteries 2 V – C 100 – 970 Ah montées en série; 1 local technique électrique pour les 12 batteries, le convertisseur C24 1200 VA et le régulateur MPPT 150/100. Pour le courant continu (le conservateur de vaccin) : 1 module photovoltaïque 230 Wc / 24 V sur le toit du bâtiment du Poste de Santé, l’appareil est autonome (pas de batterie ni de régulateur). A noter la mise en place de 5 lampadaires solaires autonomes : 80 Wc ; 2400 lm ; avec batterie intégrée (1 à proximité de l’unité de production et 4 pour le marché).

L’eau, c’est la vie

Concernant l’accès à l’eau, il a été retenu d’alimenter en priorité les écoliers et les usagers du centre de santé, les femmes du village (premières responsables des corvées d’eau). La production d’eau en surplus sera vendue aux villageois sur la place du marché. Sur plan technique, mise en place sur le forage existant d’une pompe de capacité 400 l/h d’une puissance de 120 W, construction d’un château d’eau de 5 m³, pompage au fil du soleil avec 2 modules photovoltaïques de 43 Wc / 24 V; mise en place de 5 bornes fontaines pour distribution d’eau à l’école primaire (2), au Collège (2) au Poste de Santé (1); 2 bornes fontaines pour vente d’eau (marché).

Favoriser l’accès à la santé et à l’éducation

Direction Madagascar à présent avec l’électrification rurale du village de Marosely pour un usage domestique et productif. L’ONG partenaire est Experts Solidaires, le Mécène : Centrale Solaire U Prunu. Le projet comprend l’installation d’une mini-centrale électrique autonome et écologique (avec un générateur diesel d’appoint) pour assurer l’accès à l’électricité à 450 foyers (2500 personnes) et 40 entreprises locales. Le réseau de distribution basse tension de 13 km permettra une amélioration durable des conditions de vie locale, favorisant l’accès à des services de base, à la santé, à l’éducation et stimulera les emplois locaux.

Données Techniques :

– Puissance installée 100 kWc Photovoltaïque

– Générateur d’appoint : 80 à 100 kVA Gasoil

– Transformation : 4 onduleurs solaires Aros Sirio K25

– 1 Onduleur Aros bidirectionnel SPS 120

– Stockage : Entre 300 et 380 kWh utile

– Hybridation du mode de stockage