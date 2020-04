Les technologies de Â« Trackers un axe Â» de TEAMsun laurÃ©ates de lâ€™AO Â« solaire photovoltaÃ¯que innovants Â»

Précurseurs en matière de technologie solaire, l’entreprise TEAMSun est engagée depuis 10 ans dans la recherche et le développement de solutions innovantes, notamment au travers d’installations photovoltaïques avec trackers solaires un axe. Une persévérance qui a permis à la société d’être lauréate de l’AO « solaire photovoltaïque innovants » !

Concepteur et constructeur, la société TEAMSun a répondu à la 2ème tranche de l’appel d’offres pour la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité innovantes à partir de l’énergie solaire, sans dispositifs de stockage, dispositif soutenu par le Ministère de la Transition écologique et solidaire.

Extrêmement exigeant sur les critères industriels et environnementaux, le cahier des charges a été élaboré par les principaux acteurs de la filière et les lauréats sont proposés par la CRE (Commission de Régulation de l’Énergie). Après analyse et délibération, le système breveté Tracker TEAMSun TS0 Horizontal, a été reconnu par la CRE et par l’ADEME comme une innovation technologique. SUNNYPROD-1, société de projet de TEAMsun, créée pour le projet des « Terres neuves » à Vernon, a en effet été déclarée lauréate de la 2ème tranche de l’appel d’offres. Voilà qui vient couronner 10 années de Recherche & Développement.

Un défi pour TEAMSun dans la révolution digitale de l’énergie verte et décarbonée

La conversion écologique et économique des professionnels est le moteur et l’ambition de TEAMSun. Participer à cet appel d’offre complexe était une façon d’aller au bout de la démarche entrepreneuriale. Pour l’équipe TEAMSun, il s’agissait d’un défi hors énorme à relever :

· 2 ingénieurs à plein temps sur la modélisation des process de trackers, leur automatisation et leur monitoring

· 10 années d’expérience dans l’ingénierie solaire

· 10 années de Recherche et Développement pour faire évoluer et optimiser nos process

· 10 années de métrologie, avec des données enregistrées toutes les 15’ dans nos serveurs, pour constituer la base de données de productibles solaire de TEAMsun

9 Démonstrateurs pour tester nos différents process et les ouvrir à la révolution digitale de l’énergie

« Ce chantier stratégique pour TEAMsun débutera sur le Site du CNPP à Vernon (Eure), dès que les mesures gouvernementales le permettront.

Implanté sur 3 hectares, la centrale solaire de 1,36 MWc équipée des Trackers 1 Axe TEAMSun produira plus de 1 789 MWh par an. La Centrale du CNPP permettra aux professionnels de l’énergie, aux industriels et aux collectivités locales de mesurer la pertinence de l’innovation développée » confie Eric Pain, le directeur commercial de TEAMSun.

L’innovation au service de la transition énergétique

Le système breveté de Tracker TEAMSun TS0 Horizontal un axe, est une solution innovante et efficiente puisque ce tracker nouvelle génération suit la courbe du soleil dès les premières lueurs du jour et jusqu’au coucher du soleil.

Simple, efficace et durable, ce système permet une production d’énergie supérieure de 25% par rapport à un système fixe traditionnel, sans coûts supplémentaires de réalisation. « Cette innovation technologique est née de notre volonté de contribuer à la transition énergétique et de démocratiser l’autoconsommation sur tout le territoire. Aujourd’hui, le Tracker TEAMSun TS0 Horizontal un axe, est le système le plus efficient pour produire de l’énergie solaire intermittente tout au long de la journée et sur tout le territoire. D’un point de vue technologique, le caractère innovant repose sur un système de câblage à double fonction : mise en mouvement des trackers et transport de l’électricité produite » poursuit Eric Pain.

Le Tracker TEAMSun TS0 Horizontal un axe est destiné principalement aux projets de centrales au sol et en toiture terrasse, en autoconsommation photovoltaïque (sites industriels et équipements publics), mais également à équiper les grandes centrales solaires raccordées au réseau public de distribution d’électricité. À l’heure où le monde change, où il est déjà question de ne plus financer les énergies fossiles, l’innovation TEAMSun intéressera principalement les entreprises et collectivités engagées et responsables qui souhaitent convertir leurs sites grâce aux énergies propres.