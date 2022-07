Le monde a besoin de chaÃ®nes d’approvisionnement de panneaux solaires plus diversifiÃ©es pour assurer une transition sÃ©curisÃ©e

La Chine a réduit les coûts de fabrication de l’énergie solaire photovoltaïque, contribuant à stimuler le succès de cette technologie vitale pour la transition énergétique tout en entraînant une concentration majeure de l’approvisionnement mondial en énergie photovoltaïque. Analyse suivant un rapport très documenté de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE !)

Assurer une transition énergétique sécurisée vers des émissions nettes nulles nécessitera des efforts accrus pour développer et diversifier la production mondiale de panneaux solaires dont les chaînes d’approvisionnement mondiales sont actuellement fortement concentrées en Chine, a déclaré l’AIE dans un nouveau rapport spécial publié ces derniers jours.

Première étude de ce genre réalisée par l’AIE

Les politiques industrielles et d’innovation chinoises axées sur l’expansion de la production et des marchés de panneaux solaires ont aidé le solaire photovoltaïque à devenir la technologie de production d’électricité la plus abordable dans de nombreuses régions du monde. Cependant, cela a également entraîné des déséquilibres dans les chaînes d’approvisionnement solaires photovoltaïques, selon le rapport spécial de l’AIE consacré aux chaînes d’approvisionnement mondiales solaires photovoltaïques, la première étude de ce type réalisée par l’Agence.

La capacité mondiale de fabrication de panneaux solaires a quitté l’Europe, le Japon et les États-Unis au cours de la dernière décennie pour se diriger vers la Chine, qui a pris les devants en matière d’investissement et d’innovation. La part de la Chine dans toutes les étapes clés de la fabrication des panneaux solaires dépasse 80 % aujourd’hui, selon le rapport, et pour les éléments clés, y compris le polysilicium et les plaquettes, elle devrait atteindre plus de 95 % dans les années à venir, sur la base de la capacité de fabrication actuellement en construction.

Diversifier la production et à la rendre plus résiliente

“La Chine a joué un rôle déterminant dans la réduction des coûts mondiaux de l’énergie solaire photovoltaïque, avec de multiples avantages pour les transitions énergétiques propres”, a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE. « Dans le même temps, le niveau de concentration géographique dans les chaînes d’approvisionnement mondiales pose également des défis potentiels que les gouvernements doivent relever. L’accélération des transitions énergétiques propres dans le monde exercera une pression supplémentaire sur ces chaînes d’approvisionnement pour répondre à la demande croissante, mais cela offre également des opportunités à d’autres pays et régions pour aider à diversifier la production et à la rendre plus résiliente.

Pour atteindre les objectifs internationaux en matière d’énergie et de climat, le déploiement mondial du solaire photovoltaïque doit se développer à une échelle sans précédent. Cela exige à son tour une expansion supplémentaire majeure de la capacité de fabrication, ce qui soulève des inquiétudes quant à la capacité du monde à développer rapidement des chaînes d’approvisionnement résilientes. Par exemple, les ajouts annuels de capacité solaire photovoltaïque aux systèmes électriques du monde entier doivent plus que quadrupler d’ici 2030 pour être sur la bonne voie avec l’objectif de l’AIE d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050. La capacité de production mondiale pour les principaux éléments constitutifs des panneaux solaires – le polysilicium, les lingots, les wafers, les cellules et les modules – devraient plus que doubler d’ici 2030 par rapport aux niveaux actuels et les installations de production existantes devraient être modernisées.

Des retards dans les livraisons solaires photovoltaïques et des prix plus élevés

“Alors que les pays accélèrent leurs efforts pour réduire les émissions, ils doivent s’assurer que leur transition vers un système énergétique durable repose sur des bases sûres”, ajoute le Dr Birol. “Les chaînes d’approvisionnement mondiales du solaire photovoltaïque devront être étendues de manière à garantir qu’elles sont résilientes, abordables et durables.”

Les gouvernements et autres parties prenantes du monde entier ont commencé à accorder une attention croissante aux chaînes d’approvisionnement de fabrication de panneaux solaires photovoltaïques, car les prix élevés des matières premières et les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné une augmentation d’environ 20 % des prix des panneaux solaires au cours de l’année dernière. Ces défis – particulièrement apparents sur le marché du polysilicium, un matériau clé pour la fabrication de panneaux solaires – ont entraîné des retards dans les livraisons solaires photovoltaïques à travers le monde et des prix plus élevés. Le rapport spécial de l’AIE soutient que ces défis nécessitent une attention et des efforts encore plus grands de la part des décideurs politiques à l’avenir.

120 milliards de dollars d’investissements d’ici 2030

Le rapport examine les chaînes d’approvisionnement solaire photovoltaïque, des matières premières jusqu’au produit fini, couvrant des domaines tels que la consommation d’énergie, les émissions, l’emploi, les coûts de production, l’investissement, le commerce et les performances financières. Il constate, par exemple, que la fabrication à forte intensité d’électricité du solaire photovoltaïque est aujourd’hui principalement alimentée par des combustibles fossiles en raison du rôle prédominant du charbon dans les régions de Chine où la production est concentrée – mais que les panneaux solaires n’ont encore besoin de fonctionner que pendant quatre à huit mois pour compenser leurs émissions de fabrication. Cette brève période de récupération se compare à la durée de vie moyenne des panneaux solaires d’environ 25 à 30 ans. La décarbonisation croissante des approvisionnements en électricité et une plus grande diversification des chaînes d’approvisionnement solaire photovoltaïque devraient, toutes deux, contribuer à réduire cette empreinte à l’avenir, note le rapport.

Parce que la diversification est l’une des stratégies clés pour réduire les risques de la chaîne d’approvisionnement dans le monde, le rapport spécial évalue les opportunités et les défis du développement des chaînes d’approvisionnement solaire photovoltaïque en termes de création d’emplois, d’exigences d’investissement, de coûts de fabrication, d’émissions et de recyclage. Il constate que les nouvelles installations de fabrication de panneaux solaires photovoltaïques le long de la chaîne d’approvisionnement mondiale pourraient attirer 120 milliards de dollars d’investissements d’ici 2030. Et le secteur du solaire photovoltaïque a le potentiel de doubler le nombre d’emplois dans la fabrication de panneaux photovoltaïques à 1 million d’emplois supplémentaires d’ici 2030, particulièrement dans les domaines intensifs de la production de modules et de cellules.

Le rapport spécial résume pour finir les approches politiques que les gouvernements ont adoptées pour soutenir la fabrication nationale de panneaux solaires photovoltaïques et met en évidence les domaines d’action prioritaires pour améliorer la sécurité de l’approvisionnement et relever les principaux défis tels que la durabilité environnementale et sociale, les risques d’investissement et la compétitivité des coûts.

www.iea.org/reports/solar-pv-global-supply-chains