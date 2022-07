Parc photovoltaÃ¯que de ChÃ¢tillon-sur-Indre, un projet portÃ© par la commune

La centrale photovoltaïque de Châtillon-sur-Indre est le fruit de la rencontre d’élus locaux souhaitant œuvrer concrètement pour le développement d’énergies propres sur leur commune et de deux structures, SERGIES et EneR CENTRE-VAL DE LOIRE, toutes deux issues de collectivités territoriales. Regroupées au sein de la société Soleil des Boischaut, SERGIES et EneR CENTRE-VAL DE LOIRE ont ainsi concrétisé le projet de la mairie avec un parc photovoltaïque produisant l’équivalent de la consommation électrique de ses habitants.

La centrale photovoltaïque de Châtillon-sur-Indre est située sur un terrain de 4,84 ha à proximité de la déchetterie. Propriétaire de la parcelle, la commune a souhaité valoriser cette zone non exploitée et sans valeur foncière agricole en la classant en réserve foncière pour le développement durable. Pour la réalisation de son projet, la mairie de Châtillon-sur-Indre s’est rapprochée de SERGIES et d’EneR CENTRE-VAL DE LOIRE. Ce choix était motivé par la volonté de la commune de faire appel à des structures issues de collectivités, partageant la même éthique et le respect des intérêts citoyens. Afin de réaliser ce projet d’envergure, SERGIES et EneR CENTRE-VAL DE LOIRE ont créé la société de projet « Soleil des Boischaut ». Ce projet est lauréat de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).

Témoignage de la commune de Châtillon-sur-Indre

« Consciente de la nécessité de participer à la transition énergétique, la commune de Châtillonsur-Indre se lance dès la fin des années 2000 dans une réflexion visant à dessiner le devenir de la zone du centre d’enfouissement technique de la commune. Aussi, la matérialisation du projet intervient à la suite du remembrement de la zone du Porteau en 2009/2010 ayant conduit à des échanges de parcelles. La commune devient propriétaire du site aujourd’hui concerné par le projet photovoltaïque. Le Conseil municipal s’est donc questionné sur le devenir de cette parcelle. Le Conseil municipal du 11 avril 2012 a pris une délibération permettant de classer le terrain concerné par le projet photovoltaïque en réserve foncière pour le développement durable. La Commune engage donc les démarches auprès de l’administration afin de rendre compatible son PLU avec l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol. Les premiers contacts sont pris avec SERGIES en 2016 et le projet est définitivement approuvé par le Conseil municipal à la fin de l’année 2016. Suite à cela, les études visant à l’implantation du parc ont été réalisées et nous sommes aujourd’hui fiers de voir les travaux de ce bel ouvrage. » précise Pierre Berthoumieux Conseiller Municipal de Châtillon-sur-Indre.

Un projet soumis au financement participatif

En accord avec leurs valeurs et leurs engagements, SERGIES et EneR CENTRE-VAL DE LOIRE, ont mis en place un financement participatif dans le cadre de la mise en œuvre de cette centrale photovoltaïque afin d’encourager et de valoriser l’engagement des citoyens : ils ont ainsi la possibilité de devenir de véritables acteurs de leur territoire et de participer activement à la transition écologique. Ce financement permet également aux habitants et aux collectivités de bénéficier directement de la valeur générée par le parc d’énergie renouvelable. 147 000 € ont été collectés sur cette campagne. « La Commune a toujours souhaité être associée au projet et nous sommes satisfaits qu’une campagne de financement participatif soit ouverte aux habitants de notre territoire. La Commune devrait d’ailleurs participer à cette campagne de financement afin de contribuer à la mise en œuvre de cette installation photovoltaïque » poursuit Pierre Berthoumieux.

Un projet vraiment respectueux de l’environnement

Une attention particulière est portée à tous les niveaux du projet pour préserver l’environnement et le cadre de vie des citoyens.

• Clôture : des mailles plus larges sont prévues en bas de clôture pour le passage de la petite faune.

• Ensemencement : un ensemencement du site après l’installation des tables PV. Une recherche de partenaires locaux est en cours pour la mise en place d’un entretien par écopâturage.

• Mesures chantier : – Tri 5 flux sélectif afin de réduire les volumes mis en stockage décharge valorisation et recyclage, – Utilisation autant que possible des matériaux recyclés, – Evitement de tout rejet de substance toxique ou polluante sur le site, – Évitement des zones présentant les enjeux les plus élevés (notamment la haie au sud du site), – Respect de la réglementation en vigueur sur les émissions de gaz d’échappement de véhicules.

Encadré

Caractéristiques de la centrale

Avec une puissance totale de 4,9 MWc, cette installation permettra une production théorique annuelle estimée à 5 400 000 kWh d’électricité renouvelable, ce qui représente la consommation électrique (hors chauffage et eau chaude sanitaire) de 3 000 habitants par an, soit 115 % de la consommation des habitants de la commune.

Chiffres clés : • Investissement : 3,3 millions d’euros • 11 961 panneaux photovoltaïques • Puissance installée : 4 904 kWc • 5 493 200kWh d’énergie produite / an • 3 052 habitants alimentés en électricité (hors chauffage et eau chaude sanitaire) • 1 648 tonnes eq. CO2 évitées / an

Calendrier • Dossier déposé à l’appel d’offres de la CRE en juin 2019 et projet lauréat le 05/08/2019