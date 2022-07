Enercoop relÃ¨ve le dÃ©fi des enjeux Ã©nergÃ©tiques des festivals

Alors que la saison des festivals bat son plein, ces manifestations culturelles, évidemment appréciées, ont pourtant un impact environnemental élevé. Pour pallier la problématique, la coopérative Enercoop apporte des solutions !

Si le transport des festivaliers représente le premier poste d’émissions de gaz à effet de serre, l’énergie requise pour ces événements (éclairage, sonorisation, billetterie, etc.) représente également l’un des postes de consommation les plus importants. Pour en réduire l’impact et s’assurer d’une provenance renouvelable et citoyenne, plusieurs festivals ont fait le choix de trouver une alternative et se sont associés à Enercoop. On retient notamment :

- Le Delta Festival (29 juin – 3 juillet) qui a donc été alimenté en électricité 100% renouvelable, et proposait notamment une scène « Soleil levant » alimentée par un système-son 100% solaire développé par Pikip Solar Speakers.

- Le Festival d’Avignon (7-26 juillet) qui depuis 2018, collabore avec Enercoop pour proposer une électricité 100 % verte et citoyenne aux lieux temporaires du Festival tels que : le Gymnase Aubanel, la Cour et le Gymnase du Lycée Saint-Joseph, le Gymnase du Lycée Mistral, le Cloître des Carmes et la Cour du Musée Calvet.

- Enfin, Enercoop alimentera aussi les festivals des Escales à Saint-Nazaire (29-31 juillet) et du Cabaret Vert à Charleville-Mézières (17-21 août)

Comme un remix vert du tube avant-gardiste et écolo de Mickey3D, « Il faut que tu respires… » !