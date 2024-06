Le module TOPCon de 182 mm de JinkoSolar atteint le rendement de conversion de 25,42 %

JinkoSolar a annoncé une avancée significative dans le développement de son module solaire TOPCon de type N. Testé par le TÜV SÜD, le rendement de conversion atteint 25,42 %, établissant à nouveau un nouveau record. Cela renforce encore la confiance des équipes Jinko dans le fait que la technologie TOPCon de type N constitue le choix technologique le plus compétitif en matière de durabilité et, par conséquent, présente un potentiel de croissance substantiel.

Le module intègre une série d’innovations technologiques et matérielles basées sur les cellules solaires TOPCon de type N, notamment une technologie d’amélioration de la métallisation, une technologie de modélisation non destructive de haute précision et une technologie de passivation à l’hydrogène à haute densité énergétique. Associées à une technologie avancée d’encapsulation de module haute densité, ces innovations réduisent efficacement les pertes de résistance interne du module et conduisent à une amélioration significative de l’efficacité. Les résultats du laboratoire disposent des bases pratiques nécessaires pour être rapidement introduits dans la production de masse et définir techniquement l’orientation de la production de masse des produits avancés ultérieurs.

Le Dr Hao Jin, directeur technique de JinkoSolar Co., Ltd., a commenté : « Grâce à notre équipe de R&D, nous avons réalisé une autre avancée décisive dans l’efficacité de la conversion des modules, en tirant parti de notre expérience accumulée et de nos efforts continus en matière de R&D sur la technologie de type N. Nous continuerons à investir dans l’innovation en R&D et dans les capacités de production de masse et contribuerons à la construction d’une nouvelle structure énergétique plus verte et plus durable avec des produits de type N fiables et à haut rendement ».