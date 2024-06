La punch line de Fronius pour Intersolar : “Choisissez ce qui compte” entre onduleurs Argeno et Verto

Fronius saisit l’occasion d’Intersolar pour présenter de nombreux nouveaux produits sous le slogan “Choisissez ce qui compte”. Deux innovations importantes seront ainsi présentées pour la première fois à l’Intersolar Europe 2024 : le Fronius Argeno et le Fronius Verto …

Fronius Argeno

Le tout nouveau onduleur Fronius Argeno de classe de puissance 125 kW combine efficacité maximale et fiabilité. Cette solution à haut rendement est spécialement conçue pour les projets PV commerciaux. Grâce à une technologie innovante en carbure de silicium, l’onduleur à chaîne minimise les pertes de conversion et atteint un rendement maximal remarquable de 99,1 %. Avec ses dix puissants traqueurs MPP, le Fronius Argeno optimise le rendement énergétique des systèmes PV même avec différentes orientations et inclinaisons de modules. Disponible à partir de l’automne 2024, l’onduleur offre des options d’installation polyvalentes, notamment la possibilité de surdimensionnement jusqu’à 200 %, diverses options de connexion et une large plage de tensions. Doté d’une protection contre les surtensions de type 1+2 intégrée et remplaçable, le Fronius Argeno est idéalement équipé pour tout système PV. Grâce au service et au support Fronius éprouvés ainsi qu’aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées, l’onduleur fabriqué en Europe a de quoi bousculer la concurrence. Le début des ventes du Fronius Argeno est prévu pour fin août. L’onduleur sera disponible en Europe et dans la plupart des marchés internationaux.

Fronius Verto Plus

Comme annoncé en février, le Fronius Verto (gamme 25 à 33kW, 4 MMPT, Entrées de 28A par MPPT) est le nouvel onduleur Fronius conçu pour les petites entreprises, l’agriculture et les immeubles résidentiels. Il dispose de quatre trackers MPP à courant élevé et d’une large plage de tension. Il se distingue également par ses interfaces ouvertes et ses nombreuses fonctionnalités techniques sophistiquées. En plus de la présentation du Fronius Verto, Fronius a le plaisir d’annoncer l’hybridation de la plateforme. Un prototype du Fronius Verto Plus sera déjà présenté à l’Intersolar Europe 2024. Le lancement sur le marché est prévu pour 2025. Cet onduleur hybride d’une classe de puissance allant jusqu’à 30 kW sera également capable de sauvegarde complète. À l’Intersolar Europe 2024, un premier aperçu de cette innovation sera présenté.

Stands Fronius Intersolar B4.310 et B6.219