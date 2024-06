EM-Power Europe 2024 : un programme-cadre qui met lâ€™accent sur les solutions en rÃ©seau

Le système énergétique change rapidement et radicalement. Les réseaux électriques sont le théâtre de la transition vers un approvisionnement énergétique renouvelable disponible 24 h/24, 7 j/7. Ayant pour slogan « Empowering Grids and Prosumers », EM-Power Europe est le salon professionnel international pour la gestion énergétique et les solutions d’énergie en réseau. Il réunit des acteurs du monde entier : gestionnaires de réseau, fournisseurs d’énergie, développeurs de projets, installateurs, conseillers en énergie, gestionnaires d’énergie, prestataires de services énergétiques et décideurs de l’industrie, du commerce et du secteur immobilier. En plus de la présentation de technologies, solutions et modèles commerciaux innovants, les visiteurs bénéficieront d’un programme-cadre de haut niveau. Partie intégrante de The smarter E Europe, la plus grande alliance européenne de salons pour le secteur de l’énergie, EM-Power Europe aura lieu à Munich du 19 au 21 juin 2024, en parallèle des salons Intersolar Europe, ees Europe et Power2Drive Europe.

En ces temps d’évolutions dynamiques, il est essentiel pour tous les acteurs du secteur d’actualiser en permanence leurs connaissances techniques et de rester à l’affût des évolutions et tendances de fond en échangeant avec leurs pairs. C’est pourquoi le salon s’accompagne d’une multitude de présentations, débats et discussions. Ces derniers se penchent, selon différents angles de vue et questionnements, sur différents aspects des deux grands champs thématiques que sont les réseaux intelligents et la prosommation.

EM-Power Europe Conference : la stabilité du système en ligne de mire

« Comment parvenir à un approvisionnement électrique 100 % renouvelable qui soit à la fois abordable et fiable en permanence ? » Cette question sera au centre de l’EM-Power Europe Conference qui se tiendra les 18 et 19 juin à l’ICM (International Congress Center Messe München). Les six sessions proposées traiteront d’aspects essentiels et donneront l’occasion de débattre avec des parties prenantes du monde entier. Un intérêt particulier sera accordé aux solutions technologiques et aux approches stratégiques.

La conférence commence le premier jour par une session sur les réseaux flexibles, les plans de développement de réseaux et la gestion innovante des réseaux. La deuxième session est consacrée aux accumulateurs de grande puissance. Ces derniers jouent un rôle important dans la mise à disposition de plus de flexibilité, la résolution des congestions du réseau et la gestion efficace des capacités. La troisième session du premier jour de conférence traitera des effets de la mobilité électrique sur les réseaux électriques. Compte tenu des besoins élevés en électricité et du fort potentiel en termes de stockage d’électricité, la mobilité électrique est un facteur décisif pour un approvisionnement énergétique renouvelable 24 h/24 7 j/7.

Le deuxième jour de la conférence s’intéressera aux communautés énergétiques, à la flexibilité et aux données. La première session mettra en lumière le potentiel et les conditions nécessaires au partage de l’énergie. Les participants en sauront plus sur les communautés énergétiques, la participation citoyenne et les projets de décarbonation locaux, la sécurité des réseaux et la protection des consommateurs. Lors de la deuxième session, il sera question de flexibilité du côté de la demande. La question centrale porte sur la manière d’adapter l’infrastructure de réseaux, les éventuelles incitations qu’il faut créer pour les consommateurs et comment les fournisseurs d’énergie peuvent faire face rapidement à une déferlante de demandes de raccordement. Pour que la flexibilité des ressources énergétiques décentralisées, comme les pompes à chaleur et les véhicules électriques, soit exploitable, le flux de données entre tous les composants doit être continu et sécurisé. La sixième et dernière session de l’EM-Power Europe Conference se penchera donc sur des aspects clés comme l’accès aux données comme précurseur de nouveaux services, l’interopérabilité et la standardisation, sans oublier la cybersécurité.

The smarter E Forum : l’expérience du couplage sectoriel

Les défis d’un approvisionnement énergétique renouvelable 24 h/24 7 j/7 exigent des solutions intelligentes à tous les niveaux du réseau et dans tous les secteurs. The smarter E Europe donne donc une perspective de l’ensemble du système, de la production d’électricité solaire aux réseaux électriques en passant par le grid edge, c’est-à-dire l’interface entre le réseau électrique et les prosommateurs et consommateurs qui y sont raccordés. The smarter E Forum, qui se tiendra dans le hall B5, stand B5.550, adoptera aussi cette approche globale. Un programme varié sera proposé sur une grande scène : des fabricants, utilisateurs et associations présenteront pendant les trois jours du salon des connaissances pratiques actuelles et établies concernant les grands thèmes que sont les réseaux intelligents et la prosommation. L’éventail thématique couvre la gestion numérique et flexible des réseaux électriques, les nouveaux modèles commerciaux pour les fournisseurs, la prosommation, et les maisons et quartiers résidentiels intelligents.

Des prix pour récompenser les innovations

Les acteurs qui contribuent avec inventivité et succès à la transition énergétique méritent d’être salués. La cérémonie de remise du prix The smarter E AWARD dans les catégories Smart Integrated Energy et Outstanding Projects aura lieu à l’ICM la veille de l’inauguration du salon. Les finalistes et les lauréats du prix auront ensuite la possibilité de présenter leurs produits et projets d’avenir (par exemple pour la gestion des réseaux, le suivi énergétique, l’intégration des prosommateurs ou l’utilisation de la flexibilité) le 19 juin dans le cadre de The smarter E Forum.

En outre, EUPD Research remettra le huitième prix Energiewende Award aux fournisseurs d’énergie particulièrement engagés. Cette récompense met à l’honneur les contributions exceptionnelles à la transition énergétique. Enfin, le prix EUPD Research Installer Award récompensera les installateurs performants. Ce prix souligne le rôle important des installateurs dans la mise en oeuvre de la transition énergétique.

La participation au The smarter E Forum est gratuite et sans inscription pour tous les visiteurs du salon. Les présentations se dérouleront en allemand ou en anglais.