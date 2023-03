Delta prÃ©sente ses onduleurs de chaÃ®ne triphasÃ©s Ã  haut rendement de la sÃ©rie FLEX lors de Solar Solutions International 2023

Delta, spécialiste mondialement reconnu en solutions de gestion thermique et de la puissance, sera présent au salon Solar Solutions International qui se tiendra à l’Expo Haarlemmermeer, aux Pays-Bas. Delta exposera sa gamme complète d’onduleurs de chaîne de la série Flex, adaptés aux installations photovoltaïques sur toiture résidentielles, commerciales et industrielles. Delta présentera également sa solution de surveillance d’onduleur photovoltaïque, ainsi que sa solution de Bluetooth ® intégré, qui permet de connecter les smartphones à l’onduleur pour faciliter la mise en service avec l’application DeltaSolar.

Avec plusieurs décennies d’expérience dans le développement de solutions d’onduleur solaire et un réseau mondial de ressources et de partenaires, Delta est en mesure d’aider les clients à adopter des ressources énergétiques plus efficaces et durables.

Des décennies d’expérience en matière de développement d’onduleurs solaires

Andreas Hoischen, Directeur principal de la division Onduleurs photovoltaïques chez Delta EMEA, a ainsi commenté la présence de l’entreprise au salon Solar Solutions International 2023, déclarant : « Delta propose une large gamme d’onduleurs solaires adaptés aux applications résidentielles, commerciales et à grande échelle. Les clients disposent ainsi d’un large choix pour répondre à leurs besoins. Nos onduleurs sont compacts, faciles à transporter et à installer. Delta possède plusieurs décennies d’expérience en matière de développement d’onduleurs solaires. De plus, ses solutions sont reconnues par Holland Solar, association industrielle extrêmement réputée du secteur néerlandais de l’énergie solaire, dont elle est membre. Delta a à cœur de partager ses connaissances et son expertise en matière de technologie de systèmes photovoltaïques et de techniques d’installation, et vient ainsi enrichir le vivier de compétences actuel de la communauté de Holland Solar en y apportant un savoir et une compréhension professionnelle. »

Gamme complète de solutions de gestion solaire

La gamme complète de produits et solutions Flex de Delta comprend les modèles M15A/M20A/M30A Flex, pour les applications et environnements nécessitant de faibles niveaux de bruit, et les modèles M50A/M70A/M100A Flex, destinés aux systèmes sur toiture de grande taille exigeants. Les points forts de la série Flex sont notamment une conception compacte avec une grande porte avant, une plaque de montage uniforme et des parasurtenseurs de type 2 intégrés des deux côtés. Les onduleurs peuvent être facilement combinés, tandis que la configuration, la surveillance et la gestion du système s’effectuent en toute simplicité via Internet et le service Cloud MyDeltaSolar.

Solutions de surveillance pour les onduleurs photovoltaïques

La solution de surveillance d’onduleur photovoltaïque de Delta associe le collecteur de données au wattmètre (système monophasé ou triphasé) pour la surveillance des onduleurs photovoltaïques et les applications de contrôle d’exportation/commande de puissance dynamique, garantissant l’approvisionnement de l’énergie solaire selon la demande de la compagnie d’énergie et prenant en compte la charge sur la connexion au réseau. Grâce à son interface de communication filaire et sans fil, le collecteur de données offre des connexions au service MyDeltaSolar ou à des services cloud tiers, pour une gestion à distance et une optimisation de l’efficacité du système photovoltaïque.

Bluetooth® intégré pour faciliter la mise en service

La solution de Bluetooth® intégré de Delta permet aux utilisateurs de connecter leur smartphone à l’onduleur pour faciliter la mise en service avec l’application DeltaSolar (sur les modèles M50A et M70A). La mise en service des produits s’effectue aisément avec l’application sur smartphone : il n’y a pas besoin d’utiliser un ordinateur. Les installateurs disposent ainsi d’une autre option d’installation pratique.

Le salon Solar Solutions International, qui se tiendra à l’Expo Haarlemmermeer du 14 au 16 mars.