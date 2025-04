Le Mans (72) : Une campagne citoyenne pour soutenir la construction dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques

Le Groupe H2Watt, développeur de projets solaires et producteur d’énergie renouvelable, a lancé le 9 avril dernier une campagne de financement participatif via la plateforme Enerfip. Cette campagne vise à collecter 250 000 euros pour financer la construction d’ombrières photovoltaïques sur un parking en périphérie du Mans. Cette initiative permettra aux citoyens de contribuer activement à la production d’énergie renouvelable locale tout en bénéficiant d’un retour sur investissement attractif avec un taux d’intérêt fixe de 7,5 % par an sur 4 ans.

Le projet « Parc Manceau », développé par le Groupe H2Watt, consiste en l’installation d’ombrières photovoltaïques sur un parking situé en périphérie du Mans. Ce parking de 1 400 places, implanté en plein cœur d’une zone commerciale dynamique, couvre 35 000 m² et attire plus de 360 000 clients. Son emplacement stratégique, à proximité du plus grand hypermarché de la région et d’un rond-point où transitent chaque jour 95 000 véhicules, offre un accès facile et fluide.

Un projet d’ombrières photovoltaïques au service de la transition énergétique

Lauréat d’un appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), le parc bénéficiera d’un contrat d’achat de l’électricité produite sur une durée de 20 ans, à un tarif sécurisé de 102 €/MWh. Avec une puissance de 2,999 MWc, cette centrale solaire produira environ 3 315 MWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique de près de 1 100 foyers. Sa mise en service est prévue pour août 2025. Ce projet s’inscrit pleinement dans une démarche de transition énergétique locale, en transformant un espace de stationnement en site de production d’énergie verte.

Une opportunité d’investissement citoyen

Cette campagne lancée sur Enerfip, plateforme leader du financement participatif des énergies renouvelables, offre aux citoyens l’opportunité de participer activement à ce projet d’avenir. Grâce à un investissement accessible, les particuliers pourront bénéficier d’un retour attractif avec un taux d’intérêt fixe de 7,5 % par an sur 4 ans, tout en soutenant une démarche écologique et locale. L’objectif est de mobiliser 250 000 €, réservés aux habitants et des départements de la Sarthe (72), Orne (61), Eure-et-Loir (28), Loir-et-Cher (41), Indre-et-Loire (37), Maine-et-Loire (49) et Mayenne (53), afin de renforcer l’implication locale et le développement économique du territoire.