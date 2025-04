Le Groupe ADP a inaugurÃ© la derniÃ¨re centrale solaire du contrat CPPA Ã©tabli avec Urbasolar et GazelEnergie

Dans le cadre de sa stratégie de décarbonation énergétique, le Groupe ADP a signé un contrat d’achat direct d’électricité renouvelable de longue durée (corporate PPA) avec le développeur et producteur français Urbasolar et le fournisseur d’électricité GazelEnergie. La dernière centrale solaire du contrat qui en comptait trois vient d’être inaugurée ces derniers jours. Objectifs de ces parcs solaires : répondre aux besoins en EnR des plateformes parisiennes !

Le partenariat, signé en 2020 entre le groupe ADP et Urbasolar et GazelEnergie, prévoyait la création de trois nouveaux parcs solaires photovoltaïques en France, situés dans les départements du Gard, du Var et de la Charente, pour répondre aux besoins énergétiques du Groupe ADP. Avec une production annuelle attendue de 47 GWh d’énergie verte sur une période de 21 ans, ces 3 contrats représentent 10 % des besoins annuels en électricité des trois aéroports parisiens, ou près de 75 % de leurs besoins en éclairage. « C’est un vrai succès pour notre groupe que de mettre en service la dernière centrale solaire de ce partenariat ! Nous avons noué avec le Groupe ADP une relation de confiance qui nous permet d’œuvrer ensemble pour la transition énergétique et la décarbonation des infrastructures de transport. C’est aussi un témoignage probant du savoir-faire de notre groupe en matière de CPPA » se réjouit Antoine Millioud, Président d’Urbasolar.

« Une offre innovante, intégrée et sur-mesure »

La centrale solaire de Villognon, en Charente, inaugurée le 20 mars 2025, est la troisième et dernière des installations prévues par ce contrat. Le Groupe ADP est aujourd’hui l’un des principaux acteurs français en termes d’approvisionnement en électricité auprès de parcs solaires construits en France spécialement pour ses besoins. L’inauguration de la centrale solaire située sur la commune de Villognon, en présence de Justine Coutard, Directrice Générale Déléguée du Groupe ADP, Philippe Goyaud, maire de la commune et Adrian Meier, Directeur Général-Opérations d’Urbasolar, marque la conclusion du partenariat établi dans le cadre du CPPA entre le Groupe ADP, Urbasolar et GazelEnergie. « Notre double expertise de fournisseur et d’agrégateur d’énergie renouvelable, nous a permis de proposer une offre innovante, intégrée et sur-mesure répondant aux enjeux de la transition énergétique du Groupe ADP » souligne Frédéric Faroche, Président de GazelEnergie.

Villognon : une étape clé dans le cPPA

En réhabilitant les 23 hectares de remblai de la construction de la ligne à grande vitesse Bordeaux-Tours en parc solaire de 23 MWc de puissance, les acteurs du projet ont prouvé leur engagement en faveur des énergies renouvelables sur tout le territoire. La centrale solaire de Villognon produira chaque année 30 000 MWh d’électricité décarbonée, entièrement revendus au Groupe ADP. « Le partenariat noué entre Urbasolar et le Groupe ADP est un succès depuis 2020. Cette troisième centrale solaire, à Villognon, permettra d’alimenter pendant 21 ans nos besoins en électricité. L’énergie solaire photovoltaïque, développée aussi bien sur aéroports qu’en dehors, à Paris et dans le monde, est centrale pour sécuriser notre approvisionnement énergétique bas carbone » précise Justine Coutard, Directrice Générale Déléguée du Groupe ADP.

Des aménagements en faveur de la biodiversité

Au-delà de la production d’électricité décarbonée pour les besoins du Groupe ADP, la centrale solaire de Villognon se distingue par son engagement exemplaire en matière de préservation des milieux naturels environnants, afin de ne pas impacter la faune et la flore locales. Pour maintenir et favoriser le développement de la biodiversité sur le site, plusieurs mesures ont été mises en place par Urbasolar, en charge de la construction, tant pendant la phase de travaux, que tout au long de l’exploitation de la centrale. Le calendrier des ouvrages a été adapté pour minimiser les nuisances sur les espèces recensées lors des inventaires écologiques, et des zones spécifiques ont été contournées pour protéger la faune et la flore. De plus, une haie d’essences locales a été plantée aux abords de la centrale pour favoriser son intégration dans le paysage et servir de refuge à la faune.