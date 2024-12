Le label VertVolt attribué à l’offre 100% verte et locale Alterna énergie pour la 3ème année consécutive

Alterna énergie, fournisseur-producteur alternatif d’énergie verte, se réjouit du renouvellement du label VertVolt, au niveau très engagé, pour son offre 100% verte et locale. Comme les années précédentes, le label a été attribué sans la moindre non-conformité. Dans un contexte où les consommateurs sont de plus en plus attentifs à l’origine de leur électricité, le fournisseur se distingue une nouvelle fois grâce à cette certification exigeante, attestant de l’engagement et de la qualité de son offre de fourniture en circuit court.



Créé par l’ADEME en 2021, le label VertVolt vise à garantir une transparence accrue des offres d’électricité verte en France, permettant ainsi aux consommateurs de choisir des fournisseurs pleinement investis dans la production d’énergie renouvelable locale.

L’offre 100% verte et locale d’Alterna énergie confirme son label VertVolt au niveau le plus exigeant

L’offre 100% verte et locale d’Alterna énergie, filiale du Groupe Sorégies, a été certifiée VertVolt au niveau « très engagé », attestant ainsi de la traçabilité de l’énergie verte pour le consommateur. Cette certification signifie qu’Alterna énergie achète une quantité d’électricité renouvelable équivalente à celle qu’il vend, directement auprès de producteurs d’énergies renouvelables en France. De plus, le label impose qu’au moins 25 % de cette électricité provienne d’installations récentes, sans soutien public ou à gouvernance partagée. Alterna contribue ainsi largement à un développement raisonné des EnR sur le territoire français, au bénéfice des collectivités et des citoyens. Alterna énergie rejoint ainsi la poignée de fournisseurs français certifiés par ce haut niveau d’exigence et affirme avec force son rôle de partenaire de confiance privilégié pour les consommateurs. “Le renouvellement de notre label VertVolt au niveau très engagé illustre parfaitement notre détermination à proposer une électricité en adéquation avec nos valeurs et nos ambitions. Cette certification est le reflet de notre volonté de soutenir une production énergétique durable en France, mais aussi de notre modèle de transparence et de proximité avec les producteurs locaux. Ce label atteste du niveau d’exigence que nous déployons en faveur d’un avenir énergétique plus responsable et au bénéfice de nos clients” assure

Antonin Marcault, Directeur général d’Alterna énergie.

Une offre largement plébiscitée par les clients résidentiels Alterna

70% des clients résidentiels d’Alterna ont choisi l’offre 100% verte et locale. Cette offre labellisée est une alternative compétitive avec un prix fixe sur un an à -22 % par rapport au tarif réglementé en vigueur. Les centrales de production – éoliennes, photovoltaïques ou hydroélectriques- proposées dans le tunnel de souscription de l’offre garantissent à chaque client d’en trouver une proche de chez lui. En effet, aujourd’hui chaque français est en moyenne à moins de 100km d’une ferme de production Alterna énergie, ce qui confirme la capacité de l’entreprise à rapprocher durablement production et consommation. Du côté des professionnels, l’engagement est le même grâce au développement par Alterna des Corporate PPA, ces contrats directs d’achat d’électricité renouvelable, passés entre un client et un producteur.



Alterna énergie : l’engagement pour une énergie verte, locale, en circuit court et accessible à tous

Alterna énergie se distingue par un modèle de producteur-fournisseur intégré qui privilégie les circuits courts et la production locale. En 2025, Alterna couvrira à 80% la consommation de ses clients résidentiels avec de l’énergie verte, l’objectif étant d’atteindre 100% en 2030. Pour fournir ses clients en énergie verte, le fournisseur a signé plus de 700 PPA (power purchase agreements ou contrats d’achat direct d’énergie) avec les centrales d’énergie renouvelable qu’il développe ou en propre auprès de producteurs d’énergie renouvelable indépendants.