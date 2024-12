Entech signe un contrat avec le Crédit Mutuel Arkéa pour la fourniture d’ombrières photovoltaïques

Entech vient de signer un contrat pour l’installation d’ombrières photovoltaïques sur cinq sites du groupe bancaire Crédit Mutuel Arkéa. Ces solutions clés en main améliorent le confort des usagers et permettent de valoriser des surfaces de parking existantes par la production d’une énergie décarbonée destinée à l’autoconsommation ou à la revente. Un contrat synonyme d’engagement fort en faveur de la transition environnementale !

Entech s’apprête à équiper cinq sites du Crédit Mutuel Arkéa avec des ombrières photovoltaïques. Ces dernières constituent des solutions clés en mains, rapides à mettre en œuvre et respectueuses de l’environnement car destinées à équiper des sites existants déjà artificialisés. Les chantiers s’achèveront à l’hiver 2025.

Sécuriser nos coûts énergétiques et répondre aux exigences réglementaires

En lien avec sa qualité d’entreprise à mission, le Crédit Mutuel Arkéa renforce par la signature de ce contrat son engagement en faveur de la transition environnementale. Le groupe bancaire coopératif déploie une stratégie de performance globale qui vise à accompagner des projets à impact environnemental et social avec une offre de services performants, mais également à réduire sa propre empreinte carbone. Ainsi, les centrales photovoltaïques installées via ce partenariat avec Entech vont permettre au Crédit Mutuel Arkéa de poursuivre les objectifs de son plan de sobriété énergétique. L’ambition du groupe bancaire coopératif est en effet d’auto-produire 10 % de sa consommation d’énergie à horizon 2030.

Anne Le Goff, Directrice générale déléguée du Crédit Mutuel Arkéa : “Dans un monde où chaque geste compte pour préserver notre planète, le Crédit Mutuel Arkéa continue de déployer son plan d’actions. Nous sommes très fiers de ce partenariat avec Entech qui va nous permettre via le déploiement de centrales photovoltaïques en autoconsommation de participer à la réduction de notre empreinte environnementale, tout en sécurisant nos coûts énergétiques et en répondant aux exigences réglementaires. Ces installations innovantes nous permettront de produire une énergie locale et verte, en cohérence avec notre ADN de banque territoriale et engagée.”

Des solutions clés en main pour tous les secteurs

Qu’il s’agisse de centrales au sol ou de toitures solaires, Entech propose des solutions innovantes à tous les porteurs de projets de conversion d’énergie solaire désireux d’optimiser leur facture énergétique. En autoconsommation ou en revente d’énergie, avec ou sans stockage, les ombrières de parking complètent cette offre et séduisent une clientèle professionnelle de plus en plus large : grande distribution, collectivités, secteur agricole, entrepôts logistiques, groupes hôteliers, etc. Et Christopher Franquet, PDG et Fondateur d’Entech de conclure : “Nous sommes fiers d’accompagner le Crédit Mutuel Arkéa dans sa démarche de décarbonation et d’indépendance énergétique. Alors que le décret pris en application de l’article 40 de la loi APER vient tout juste de rendre obligatoire l’installation de dispositifs d’ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement avant 2028, Crédit Mutuel Arkéa fait partie de ces acteurs précurseurs et engagés qui nous montrent le chemin à suivre. »